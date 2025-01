Exkluzívne: Prehovoril poverený riaditeľ SNG Niňaj. Výpovede vnímame pozitívne, z galérie zmiznú žabomyšie vojny

Riaditeľky úsekov, riaditeľky vysunutých pracovísk SNG z Galérie Ľudovíta Fullu a Zvolenského zámku, Schaubmarovho mlyna a ďalší vedúci zamestnanci podali v piatok 10. januára výpovede. Svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že pod povereným generálnym riaditeľom Jaroslavom Niňajom (v poradí tretím) zažívajú nátlak, chaos a rozklad inštitúcie.

O fungovanie SNG sa nebojí

Jaroslava Niňaja sme oslovili s otázkou, ako bude galéria vzniknutú situáciu riešiť. Ten pre interez uviedol, že tento krok – hromadné výpovede -, je pre „obe strany pozitívne riešenie“.

„Mali by sme ťahať za jeden povraz, čo aj ťaháme, ale každý iným smerom. Ja nemôžem pracovať s ľuďmi, ktorí robia podrazy,“ povedal s tým, že za niektorých pracovníkov, ktorí sa aktuálne nachádzajú vo výpovednej lehote, má už náhrady. Podľa jeho slov má byť obsadené miesto finančnej riaditeľky a správy fondov, jedno miesto bolo kompletne zrušené.

„Máme náhrady, s tými ľuďmi sa dohodneme tak, ako nám to bude dovoľovať Zákonník práce. Netreba sa obávať o fungovanie galérie, práve naopak. Príprava výstav chvíľu počká, to nám nehorí. Tak ešte jednáme s ľuďmi, kto bude ochotný na to nastúpiť, vyberáme, s kým sa dá baviť. Zatiaľ to bude dočasné, kým sa neuskutočnia presné postupy, ktoré bude vyžadovať zákon,“ uviedol a zároveň dodal, že zmeny vníma pozitívne.

„Zo SNG zmiznú žabomyšie vojny, že ,my‘ niečo a, ,oni‘ niečo iné. Takže my to z našej strany vnímame pozitívne.“ Niňaj zároveň uviedol, že on vo funkcii nekončí.

Výpovede v piatok podali ako prvé riaditeľky úseku správy zbierok a fondov (Mária Bohumelová), finančných operácií a infraštruktúry (Gabriela Hamalová), expozícií a výstavnej produkcie (Ľubica Orechovská), vedúci oddelenia digitálnych služieb (Michal Čudrnák), senior kurátor SNG (Dušan Buran), riaditeľky vysunutých pracovísk SNG Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (Zuzana Gažíková), Schaubmarovho mlyna v Pezinku (Veronika Němcová), riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky Zvolenského zámku (Erika Trnková a Ľubica Lišková).