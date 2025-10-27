Sneženie spôsobilo prvé dopravné obmedzenia: Týmto horským priechodom neprejdete, v ďalšom platí obmedzenie

Horský priechod Čertovica v pondelok večer uzatvorili pre všetky vozidlá. Pre horský priechod Donovaly platí obmedzenie pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme vodičov, ktorí nemajú svoje vozidlá vybavené zimnými pneumatikami, aby sa týmto úsekom vyhli,“ varovali žilinskí policajti. Na Čertovici zaznamenali husté sneženie. Od 19.30 h cestu úplne uzavreli pre dopravu, na ceste bol skrížený kamión.
