Sneh stopol dopravu: Úsek je uzavretý, autá šmýka. Ak je to možné, zvoľte inú trasu

Na úseku Vernár cesty I/66 v okrese Poprad je súvislá vrstva snehu, vozidlá sa šmýkajú a situácia je nebezpečná. Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti upozorňuje, že úsek je momentálne neprejazdný a cestu uzatvárajú pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Neprejazdná je aj cesta II/542 v úseku Spišská Magura a Slovenská Ves smer Reľov v Kežmarskom okrese.
Polícia vodičov žiada o opatrnosť a rešpektovanie jej pokynov. „Cestári sú už vyrozumení,“ uvádza v súvislosti so situáciou v úseku Vernár.
Cesta v úseku Spišská Magura a Slovenská Ves je podľa polície neprejazdná z dôvodu udalosti v cestnej premávke. „Ak je to možné, odporúčame sa úseku vyhnúť,“ dodáva.
Dávajte si pozor
Cesty na území Slovenska sú zjazdné, no na niektorých miestach však vodiči musia rátať s poľadovicou či so snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Poľadovica sa nachádza na ceste druhej triedy Palcmanská Maša – Sykavka. So snehom zase treba rátať najmä v kopcovitých oblastiach prevažne na severnej polovici stredného a východného Slovenska. Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec.
