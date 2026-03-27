Sneh stopol dopravu: Úsek je uzavretý, autá šmýka. Ak je to možné, zvoľte inú trasu

Foto: Polícia SR

Lucia Mužlová
TASR
Sneh komplikuje dopravu.

Na úseku Vernár cesty I/66 v okrese Poprad je súvislá vrstva snehu, vozidlá sa šmýkajú a situácia je nebezpečná. Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti upozorňuje, že úsek je momentálne neprejazdný a cestu uzatvárajú pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Neprejazdná je aj cesta II/542 v úseku Spišská Magura a Slovenská Ves smer Reľov v Kežmarskom okrese.

Polícia vodičov žiada o opatrnosť a rešpektovanie jej pokynov. „Cestári sú už vyrozumení,“ uvádza v súvislosti so situáciou v úseku Vernár.

Cesta v úseku Spišská Magura a Slovenská Ves je podľa polície neprejazdná z dôvodu udalosti v cestnej premávke. „Ak je to možné, odporúčame sa úseku vyhnúť,“ dodáva.

Dávajte si pozor

Cesty na území Slovenska sú zjazdné, no na niektorých miestach však vodiči musia rátať s poľadovicou či so snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Poľadovica sa nachádza na ceste druhej triedy Palcmanská Maša – Sykavka. So snehom zase treba rátať najmä v kopcovitých oblastiach prevažne na severnej polovici stredného a východného Slovenska. Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia sú poriadne nahnevaní: Cestovka zaviedla nečakaný poplatok, dovolenky sa môžu predražiť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na nože
Tip na výlet
Slováci a Česi v zahraničí
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac