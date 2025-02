„Pýcha Ruska“ začínala ako upratovačka v divadle. Netrebko vyvolala škandál v SND, Putin jej poslal telegram

Anna Jurievna Netrebko je celosvetovo známou ruskou opernou speváčkou. Rusko ju pokladá za klenot, vystupovala v desiatkach krajín po celom svete. Otázniky vyvoláva jej postoj k vojne na Ukrajine.

Na Slovensku jej meno zarezonovalo najmä po oznámení jej vystúpenia v Slovenskom národnom divadle (SND). Verejnosť znepokojila nezvyčajne vysoká suma, ktorú divadlo zaplatí — 230-tisíc eur bez DPH a iných poplatkov. Riaditeľka SND Zuzana Ťapáková si za to vyslúžila vlnu kritiky.

Podľa najnovších informácií, ktoré priniesol portál tvnoviny.sk, divadlo speváčke vyplatilo časť honoráru ešte pred predstavením a skôr, ako to dovoľuje zákon. SND teraz hrozí pokuta do výšky 40-tisíc eur.

Pracovala ako upratovačka

Kto je operná speváčka, o ktorej Rusi hovoria ako o svojej pýche?

Anna Netrebko síce začínala pracovať v divadle, no nie na pozícii speváčky. V Mariinskom divadle v Petrohrade pracovala ako upratovačka, chcela tým začať kariéru v oblasti divadla a opery.

V roku 1993 sa zúčastnila speváckeho konkurzu v divadle, čo bolo veľkým prekvapením pre dirigentov a odborníkov, keďže nečakali, že by sa prihlásil niekto z upratovacieho personálu. Konkurz nečakane vyhrala.

To odštartovalo jej kariéru. Najprv začala spievať v operách v Rusku, no postupne sa dostávala do celého sveta. V roku 1995 išla do Ameriky, kde spievala v opere v San Franciscu. Tam vystupovala pravidelne, neskôr bola pozývaná do opier po celých USA.

V Európe vystupovala od začiatku 21. storočia, kde sa prakticky usídlila. V roku 2006 požiadala o občianstvo v Rakúsku, čo jej bolo schválené, hoci po nemecky hovoriť nevedela.

Medzi jej najväčšie úspechy patrí vystupovanie v Kráľovskej opere, v Metropolitnej opere v New Yorku, v historickej opere La Scala, ale aj na Salzburských festivaloch.

MET jej zrušila predstavenia

