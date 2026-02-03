Snažili sa ju vyriešiť už Rimania. Tisícročná záhada prameňa Nílu je dodnes neobjasnená

Níl je považovaný za najdlhšiu rieku na svete. Otázka o jeho pôvode, o tom, kde pramení, je ale veľká záhada, ktorá fascinuje ľudí už tisícročia. Dokonca ani dnes, v čase satelitov, podrobného skúmania zemského povrchu a mnohých moderných technológií, nemáme jasnú predstavu o tom, kde vlastne Níl pramení.
Samotná rieka Níl je tvorená dvomi hlavnými zdrojmi. Tými sú Modrý Níl, ktorý tvorí asi dve tretiny toku a potom Biely Níl.
Už starí Rimania, ako píše portál IFL Science, ktorý sa téme venuje, mali príslovie „Nili caput quaerere“, čo v preklade znamená „Hľadať hlavu Nílu“. To sa používalo na opis úsilia o niečo nedosiahnuteľné.
Hľadali ho Rimania aj Egypťania
Rimania sa v skutočnosti snažili prameň Nílu nájsť. V rokoch 60 až 61 spustil cisár Nero výpravu, kde hŕstka Rimanov spolu s etiópskymi sprievodcami putovali dolu Afrikou pozdĺž Nílu. Nie je jasné, ako ich výprava skončila, aj keď sa hovorí, že našli veľkú vodnú plochu, o ktorej si mysleli, že je zdrojom Nílu. Niekto tvrdí, že to bola roklina v Južnom Sudáne v blízkosti terajšieho hlavného mesta Juba, iní verili, že Rimania sa dostali až do Ugandy, do oblasti okolo Murchisonových vodopádov.
Záhadu ale neobjasnili, Nero zomrel v roku 68 a hľadanie sa tak ukončilo.
Ešte predtým po prameni pátrali aj Egypťania, tí ho vystopovali až po Chartúm v Sudáne a k jazeru Tana. To bol veľký objav, ale nie je žiadny dôkaz, že by Egypťania skúmali aj ďalší kúsok skladačky – Biely Níl.
Odpoveď je zložitá
Dnes panuje všeobecná zhoda, že Níl má dva zdroje, a to Modrý a Biely Níl, ktoré sa stretávajú v Chartúme a potom rieka pokračuje na sever až do Egypta. Modrý Níl vzniká z jazera Tana, zatiaľ čo Biely Níl sa začína objavovať niekde v okolí Viktóriinho jazera v Ugande.
To je aj dôvod, prečo býva toto najväčšie jazero Afriky označované za zdroj Nílu. Tu je ale problém. V roku 2016 v časopise Geographical vysvetľuje sir Christopher Ondaatje, že samotné jazero je napájané ďalšími riekami.
Jeho expedícia zistila, že vody Viktóriinho jazera sa vlievajú do Albertovho jazera. Avšak Biely Níl nevyteká priamo odtiaľ, ale z riek Kagera a Semliki, ktoré pramenia v pohorí Ruwenzori v Konžskej demokratickej republike.
Celkovo je jasné, že Níl nemá jediný pôvod a je napájaný zložitým systémom riek a vodných plôch. Aj keď existuje romantická predstava, že sa dá presne určiť zdroj prameňa na mape, vysvetlenie vôbec nie je také jednoduché.
