Smutný pohľad na čerstvo sprístupnené toalety pod Rysmi: Neporiadok na zemi, ľudia sa na nich už stihli vyblázniť

Ubehol týždeň od otvorenia nových ekologických toaliet pod jedným z najnavštetovanejších štítov na Slovensku. Hoci iniciátori vopred upozorňovali na dodržiavanie pravidiel a hygieny, najnovšie fotografie z interiéru záchodov hovoria o opaku.

Facebookový profil This is Slovakia pridal príspevok, v ktorom popisuje stav nedávno otvorených toaliet po víkende. K nemu priložené fotografie znázorňujú výrazný neporiadok na zemi z toaletného papiera.

„Stačil týždeň a ukázalo sa, ako si (ne)vážime hory. Prosíme, neničme to, čo slúži nám všetkým,“ uvádza autor príspevku.

Prekvapení bola aj ľudia, ktorí príspevok okomentovali.

„Ja som práve vo francúzskych Alpách, verejné toalety zadarmo, čisté na každom parkovisku, pri každej vysokohorskej chate. A to sa tu premelie iné množstvo ľudí. Z celej Európy,“ píše jeden z komentujúcich. „Je to smutné, nemám na to slov,“ popisuje ďalší.

Systém je podobný ako u „kompostérov“

Ekologické toalety sú sprístupnené od 28. júna, slúžia ako náhrada za predchádzajúce latríny, ktoré zničila víchrica. Podľa predsedu Hikemates Patrika Pajtu sú patentovaným riešením, ktoré možno nájsť na viacerých miestach v horských oblastiach v Európe.

Ich výhodou je nenáročná prevádzka a fakt, že ide o dlhodobo udržateľné riešenie, keď živé organizmy, ako napríklad dážďovky, rozkladajú tuhú časť exkrementov a redukujú jej objem. Systém je podobný ako u bežných „kompostérov“.