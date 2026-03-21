Smutná správa zo sveta seriálov. Vo veku 54 rokov zomrel herec z Buffy, premožiteľka upírov

Nina Malovcová
Hviezda kultového seriálu Buffy odišla pokojne v spánku.

Herec Nicholas Brendon, známy ako Xander Harris zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov, zomrel. Smutnú správu potvrdila jeho rodina, ktorá ju zverejnila 20. marca na sociálnych sieťach.

Podľa informácií, ktoré priniesol portál Today a potvrdila ich aj rodina, herec zomrel prirodzenou smrťou v spánku. Blízki zároveň požiadali verejnosť o rešpektovanie súkromia počas náročného obdobia.

Rodina zverejnila emotívne vyhlásenie

„So zlomeným srdcom oznamujeme odchod nášho brata a syna Nicholasa Brendona. Zomrel pokojne v spánku prirodzenou smrťou,“ uviedla rodina. Vo vyhlásení pripomenula, že verejnosť si ho spája najmä s herectvom, no v posledných rokoch sa intenzívne venoval aj umeniu. Maľovanie sa preňho stalo dôležitou súčasťou života. „Bol vášnivý, citlivý a neustále túžil tvoriť. Tí, ktorí ho naozaj poznali, vedeli, že jeho umenie bolo jedným z najčistejších odrazov jeho osobnosti,“ dodala rodina.

Preslávil sa v seriáli, ktorý dodnes patrí medzi legendy

Nicholas Brendon účinkoval v seriáli Buffy, premožiteľka upírov v rokoch 1997 až 2003. Po boku Sarah Michelle Gellar a Alyson Hannigan stvárnil postavu Xandera Harrisa, ktorá si získala fanúšikov po celom svete. Aj po rokoch herec spomínal na silné puto, ktoré seriál vytvoril medzi postavami a divákmi. Pri príležitosti 20. výročia finále priznal, že popularita seriálu ho dodnes prekvapuje.

Kolegovia mu vzdali hold na sociálnych sieťach

Na jeho odchod reagovala aj Alyson Hannigan, ktorá zverejnila dojímavý odkaz. „Môj milý Nicky, ďakujem ti za roky smiechu, lásky a Dodgers. Spomeniem si na teba vždy, keď uvidím hojdacie kreslo. Milujem ťa. Odpočívaj v pokoji,“ napísala.

Vyjadrila sa aj Emma Caulfield, známa ako seriálová Anya. „Zatiaľ nemám slov. Milujem ťa, Nicky,“ odkázala vo svojom príbehu na sociálnej sieti.

 

Samoobslužné čerpacie stanice nakoniec zatváranie nečaká: Musia splniť podmienku, niektoré vozidlá dostali výnimku

Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
