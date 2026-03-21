Smutná správa zo sveta seriálov. Vo veku 54 rokov zomrel herec z Buffy, premožiteľka upírov

Herec Nicholas Brendon, známy ako Xander Harris zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov, zomrel. Smutnú správu potvrdila jeho rodina, ktorá ju zverejnila 20. marca na sociálnych sieťach.
Podľa informácií, ktoré priniesol portál Today a potvrdila ich aj rodina, herec zomrel prirodzenou smrťou v spánku. Blízki zároveň požiadali verejnosť o rešpektovanie súkromia počas náročného obdobia.
Rodina zverejnila emotívne vyhlásenie
„So zlomeným srdcom oznamujeme odchod nášho brata a syna Nicholasa Brendona. Zomrel pokojne v spánku prirodzenou smrťou,“ uviedla rodina. Vo vyhlásení pripomenula, že verejnosť si ho spája najmä s herectvom, no v posledných rokoch sa intenzívne venoval aj umeniu. Maľovanie sa preňho stalo dôležitou súčasťou života. „Bol vášnivý, citlivý a neustále túžil tvoriť. Tí, ktorí ho naozaj poznali, vedeli, že jeho umenie bolo jedným z najčistejších odrazov jeho osobnosti,“ dodala rodina.
Preslávil sa v seriáli, ktorý dodnes patrí medzi legendy
Nicholas Brendon účinkoval v seriáli Buffy, premožiteľka upírov v rokoch 1997 až 2003. Po boku Sarah Michelle Gellar a Alyson Hannigan stvárnil postavu Xandera Harrisa, ktorá si získala fanúšikov po celom svete. Aj po rokoch herec spomínal na silné puto, ktoré seriál vytvoril medzi postavami a divákmi. Pri príležitosti 20. výročia finále priznal, že popularita seriálu ho dodnes prekvapuje.
Kolegovia mu vzdali hold na sociálnych sieťach
Na jeho odchod reagovala aj Alyson Hannigan, ktorá zverejnila dojímavý odkaz. „Môj milý Nicky, ďakujem ti za roky smiechu, lásky a Dodgers. Spomeniem si na teba vždy, keď uvidím hojdacie kreslo. Milujem ťa. Odpočívaj v pokoji,“ napísala.
Vyjadrila sa aj Emma Caulfield, známa ako seriálová Anya. „Zatiaľ nemám slov. Milujem ťa, Nicky,“ odkázala vo svojom príbehu na sociálnej sieti.
