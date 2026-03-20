Samoobslužné čerpacie stanice nakoniec zatváranie nečaká: Musia splniť podmienku, niektoré vozidlá dostali výnimku

Samoobslužné čerpacie stanice napokon nečaká plošné zatváranie, ako sa pôvodne predpokladalo. Ministerstvo hospodárstva SR totiž upravilo pravidlá tak, aby mohli fungovať aj počas stavu ropnej núdze, ale za presne stanovených podmienok.
Ako informovala Joj, rezort pôvodne zvažoval prísnejší postup voči staniciam bez obsluhy, no napokon zvolil miernejšie riešenie. Samoobslužné pumpy môžu zostať otvorené, pokiaľ vedia zabezpečiť kontrolu obmedzení pri predaji motorovej nafty.
V praxi to znamená, že ak nedokážu regulovať výdaj nafty, musia jej predaj obmedziť alebo zastaviť. Na benzín sa tieto opatrenia nevzťahujú, takže ten môžu predávať bez zásadných zmien. Ministerstvo zároveň ubezpečilo, že takýto režim nebude považovaný za porušenie nariadení.
Dôležité služby dostali výnimku
Súčasťou nových opatrení je aj zoznam vozidiel, ktoré budú mať pri čerpaní paliva výnimku. Ide najmä o techniku a mechanizmy využívané v poľnohospodárstve, stavebníctve, priemysle či odpadovom hospodárstve.
Bez obmedzení budú môcť tankovať aj záchranné a bezpečnostné zložky – hasiči, zdravotníci, polícia či armáda. Výnimky sa vzťahujú aj na vozidlá zabezpečujúce chod kritickej infraštruktúry alebo úlohy hospodárskej mobilizácie. Cieľom je udržať fungovanie štátu a ochranu obyvateľov aj v krízovej situácii.
Obmedzenia sú dočasné
Po novom tak bude možné naftu tankovať len do nádrže a do jednej nádoby s objemom najviac 10 litrov. Tankovanie sa obmedzuje na 400 eur na tankovanie do jedného vozidla. Zároveň sa obmedzuje vývoz motorovej nafty z územia SR na územie iného členského štátu EÚ alebo na územie tretieho štátu, a to na 30 dní odo dňa vyhlásenia nariadenia vlády.
Cenová regulácia začne platiť od 23. marca, pričom prevádzkovatelia dostali krátky čas na prispôsobenie svojich systémov. Podľa ministerstva ide o dočasné kroky, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu v dodávkach ropy.
Hlavným cieľom je zabezpečiť dostatok paliva pre domáci trh, predísť výpadkom a zároveň obmedziť možné špekulatívne správanie. Rezort zároveň deklaruje, že zostáva v kontakte so sektorom a v prípade potreby bude pravidlá ďalej upravovať.
