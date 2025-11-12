Smutná správa z Bojníc: V zoo museli utratiť mláďa medveďa hnedého, trpelo nezvratnými poruchami rastu

Národná zoologická záhrada v Bojniciach pristúpila v utorok (11. 11.) k eutanázii jedného z trojice mláďat medveďa hnedého, o ktoré sa stará vo svojej rehabilitačnej stanici.
Dôvodom bol jeho zdravotný stav, medvieďa trpelo degeneratívnymi vývojovými chybami rastových zón dlhých kostí. Zoo o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
Rozhodnutie po dlhom zvažovaní
K vykonaniu eutanázie medvieďaťa zoo podľa svojho vyjadrenia pristúpila po veľmi dlhom a náročnom zvažovaní. „Už pri prijatí bolo zrejmé, že tento drobný jedinec je iný ako zvyšné dve mláďatá. Verili sme, že sa jeho stav môže zlepšiť. Naše ošetrovateľky vyvinuli enormné úsilie v jeho starostlivosti. Časom sa však ukázalo, že ako rástol a priberal, jeho problémy sa prehlbovali,“ spomenula zoo.
Veterinári potvrdili vážne vývojové poruchy
Po viacerých vyšetreniach podľa nej veterinári zistili, že medvieďa trpí degeneratívnymi vývojovými poruchami rastových zón dlhých kostí a röntgen to jednoznačne potvrdil.
„Kostra mu nerástla správne, čo mu v poslednom období spôsobovalo vážne ťažkosti s pohybom. Nedokázal prekonať ani malé prekážky a jeho stav už bol spojený s bolesťou. Po dôkladnom posúdení všetkých ortopedických aj klinických vyšetrení sme dospeli k záveru, že ďalší život tohto mláďaťa by bol spojený s utrpením, bez možnosti zlepšenia,“ dodala zoo.
