Smiech nie je samozrejmosť: Petra Polnišová vysvetlila, čo stojí za komédiou

Patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenskej hereckej scény, pričom diváci si ju spájajú najmä s humorom a komediálnymi postavami. Petra Polnišová však ukazuje, že jej herecký záber je oveľa širší a prirodzene siaha aj do vážnejších polôh.
Ako prezradila herečka Petra Polnišová pre týždenník Slovenka, pri výbere rolí sa riadi predovšetkým tým, čo ju napĺňa a baví, nie tým, čo by sa od nej očakávalo. Aktuálne ju diváci môžu vidieť aj v tanečnej šou Let’s Dance, popri tom sa venuje projektom, ktoré jej umožňujú rozvíjať aj dramatickejšiu stránku herectva.
Komédia ako prirodzený priestor
Na otázku, či ju po množstve komediálnych úloh neláka aj temnejšia dramatická poloha, reagovala slovami: „Momentálne sa v nej realizujem v Dunaji. Prestala som nad týmto uvažovať. Keď dostanem ponuku – vždy uvažujem iba nad tým, či ma bude baviť alebo nie. To je priorita. Všeobecne asi ľudia túžia potom, čo im je menej dopriate,“ vysvetlila.
Priznala pritom, že sa postupne naučila sústrediť najmä na to, čo má a čo ju napĺňa: „Ale ja som sa časom naučila užívať si čo to čo robím a nie sústrediť sa na to, čo nemám,Som si vedomá svojho hereckého rozmeru. Keď mi núkali vážnejšie role, pýtali sa ma na ne s malou dušičkou. Mne to nevadí, naopak, vítam to, ale ani ich aktívne nevyhľadávam. Beriem to tak ako to je. Komédia ma vždy bavila,“ dodala.
