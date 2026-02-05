Ľudia pod Tatrami potichu prichádzajú o prácu. Veľká firma postupne prepúšťa desiatky zamestnancov

Negatívnych správ zo slovenského podnikateľského prostredia v uplynulom období opäť pribudlo. Okrem krachu niekoľkých dlhoročných firiem sa objavilo aj viacero správ o ukončení výroby či redukcii zamestnaneckých stavov. Ďalšie teraz prichádzajú spod Tatier, kde má prepúšťať významný zamestnávateľ – Beko.
Znižujúca sa kúpyschopnosť obyvateľstva, menší prílev investícií, slabší odbyt na európskom trhu či konkurencia. Všetky tieto faktory sa podpisujú pod aktuálny negatívny trend v priemyselnej oblasti „starého kontinentu“ a spôsobujú problémy mnohým spoločnostiam naprieč krajinami. Iné firmy zase optimalizujú svoje zamestnanecké štruktúry pod vplyvom moderných technológií.
Na konci dňa je ale výsledok rovnaký a dotýka sa práve zamestnancov. To, čo je dôvodom škrtania pracovných miest v popradskom Beku, zatiaľ známe nie je. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
O prácu prichádzajú desiatky ľudí
Výrobca práčok ešte vlani zamestnával zhruba tisícku pracovníkov, z ktorej teraz postupne ubúda. Podľa dostupných informácií má každý mesiac prísť o prácu približne 30 ľudí a v súčasnosti nie je jasné, na akom čísle sa takéto redukcie pracovných miest zastavia.
Vedenie spoločnosti a ani zástupcovia odborov sa pre portál nevyjadrili, pričom samotní zamestnanci sa dokonca obávajú úplného zrušenia poobedňajšej zmeny. Konkrétnejšie detaily tak aktuálne známe nie sú.
Pre Prešovský kraj a jeho jednotlivé regióny je každá vlna prepúšťania či ukončenia výroby citlivou záležitosťou. Z dostupných dát vyplýva, že ide o kraj s najväčšou percentuálnou mierou nezamestnanosti, pričom podľa štatistík Inštitútu zamestnanosti bol práve región okolo spišských miest jeden z najviac ohrozených nezamestnanosťou.
Preto je zrejmé, že pri masívnejších vlnách prepúšťania má časť z týchto ľudí problém nájsť vhodnú náhradu svojho bývalého zamestnania a teda je pre nich náročnejšie uplatniť sa na pracovnom trhu.
