Slovné útoky členov vlády prekročili všetky hranice: Liga za duševné zdravie žiada verejné ospravedlnenie

Liga za duševné zdravie SR sa vo svojom najnovšom vyhlásení ostro ohradila proti obvineniam z podvodu, ktoré boli vznesené bez akéhokoľvek predchádzajúceho kontaktu, otázok či auditu.

Organizácia, ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti duševného zdravia detí, žien, seniorov, utečencov a ďalších zraniteľných skupín, v statuse na sociálnej sieti uviedla: „Doteraz sme vysvetľovali. Dnes žiadame ospravedlnenie.“

Nejde o politický boj, ale o zámerný útok

Podľa Ligy za duševné zdravie boli použité údaje buď nepochopené, alebo účelovo prekrútené. Všetky fakty, ktoré by mohli podozrenia vyvrátiť, majú byť podľa organizácie dostupné. „My nepodvádzame. Poctivo a profesionálne pracujeme. A žiadame ospravedlnenie. Za šírenie klamstiev. Za urážky. Za osočovanie ľudí, ktorí denne pomáhajú,“ zdôraznili zástupcovia Ligy.

Organizácia zároveň upozorňuje, že situácia už dávno presiahla hranice bežného politického konfliktu. „Je to premyslený útok na tých, ktorí sa rozhodli pomáhať – profesionálne, transparentne a s rešpektom voči dôstojnosti každého človeka,“ uviedli. Podľa ich slov útoky zo strany Úradu vlády SR prekročili všetky hranice. „Nejde už len o nedorozumenie. Ide o zámer,“ tvrdí Liga za duševné zdravie.

Dve hlavné požiadavky Ligy

Liga v tejto súvislosti predkladá dve konkrétne požiadavky. Prvou je verejné a dôstojné ospravedlnenie. Druhou je zastavenie prijatia tzv. ruského zákona, ktorý by výrazne obmedzil fungovanie občianskeho sektora. „Nie je o transparentnosti – je o moci a šikane,“ tvrdia predstavitelia organizácie.

Zároveň vyzývajú na jasný a rozhodný odpor voči aktuálnym praktikám štátnej moci. „Nie šikane. Nie zneužívaniu moci. Nie útokom na ľudí a organizácie, ktoré pomáhajú.“

Reakcie verejnosti

Pod príspevkom Ligy sa rozprúdila diskusia. Sledovateľka v komentári napísala: „Nie je to arogancia moci, je to transparentnosť… mnohých ľudí odrádza od darovania peňazí neziskovkám netransparentnosť, to, že nie je jasné, koľko z peňazí sa dostane k núdznym.“

Na druhej strane zaznela aj jasná podpora myšlienky, aby Liga svoju pravdu obhajovala právnou cestou. Ďalšia užívateľka poukázala na príklad Maďarského helsinského výboru: „Maďarský helsinský výbor sa s Fideszom úspešne súdil, ak by ste chceli ísť aj touto cestou, budeme vám držať palce.“ S podobnou myšlienkou vystúpila aj ďalšia, ktorá napísala: „Treba to dať rovno na Európsky súd.“

Nie sme obeťou, sme silní

Liga za duševné zdravie v závere svojho vyhlásenia zdôraznila, že napriek nepriaznivej situácii sa nevníma ako obeť.

„Naša komunita sa zomkla. Nie sme obeťou. Sme silní ľudia so skúsenosťou s násilím – a s odhodlaním ho viac netolerovať,“ uviedli. Organizácia preto vyzýva k podpore všetkých, ktorí veria v nezávislú a profesionálnu pomoc. „Sme silní. Sme jednotní. A vieme povedať NIE,“ uzatvára Liga svoj odkaz verejnosti.