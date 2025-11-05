Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny: Na zaužívané pravidlá zabudnite, vláda schválila novelu zákona

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý mení niektoré právne predpisy.

Novela zákona o cestnej premávke by mohla priniesť viaceré zmeny v doprave. Otáčanie sa na svetelnej križovatke by po novom mohlo byť povolené. Ustanoviť by sa mohla i výnimka pre predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici.

Skúška v autoškole by mohla mať po novom dve časti – teoretickú a praktickú. Kolobežky s rýchlosťou vyššou ako 25 kilometrov za hodinu by mohli zároveň zakázať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý mení aj iné právne predpisy. V stredu ho schválila vláda.

Zmena pre kolobežky aj autoškoly

„Navrhuje sa vypustiť zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento v súčasnosti platný zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek),“ napísalo v návrhu ministerstvo vnútra.

„Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme, za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ dodalo.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Za kolobežky by mohol po novom zákon považovať iba tie, ktoré nevyvinú vyššiu rýchlosť ako 25 kilometrov za hodinu. Kolobežky s vyššou rýchlosťou by mohli byť v cestnej premávke zakázané. Vozidlá autoškoly pri výcviku na vodičské oprávnenie skupín D a DE, teda autobusy a autobusy s prívesom, by po novom mohli mať umožnené využívať pruhy pre verejnú dopravu podobne, ako je to v súčasnosti s taxíkmi.

Okrem toho by sa v autoškole zmenil i skúškový proces. Skúška by po novom pozostávala z teoretickej a praktickej časti, ktoré by žiak autoškoly absolvoval zvlášť.

Kamióny budú môcť predbiehať

Novela zákona by mohla zmeniť i predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici. Tie by po novom mohli obiehať iné autá, ale iba v prípade, že idú výrazne vyššou rýchlosťou ako vozidlá, ktoré chcú predísť. Predchádzanie by mohlo byť umožnené aj na križovatke, ale len na hlavnej ceste, ktorá má dva a viac pruhov, pričom by vodič nemohol prejsť do protismeru.

Návrh upravuje aj státie na hlavnej ceste mimo obce. „Momentálne nastavenie legislatívy umožňuje cez deň a pri normálnej viditeľnosti parkovať mimo obce na cestách iných tried ako I. triedy,“ priblížil rezort vnútra. Po novom by sa zákaz mohol vzťahovať aj na cesty označené ako hlavná cesta.

Sprísniť by sa mohli aj tresty za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Štát by chcel tiež zefektívniť prístup k recidivistom, či rozšíriť objektívnu zodpovednosť. Rezort vnútra navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona od 1. mája 2026. Niektoré jeho časti by ju mohli nadobudnúť o rok neskôr.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac