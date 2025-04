Slovenských policajtov zrejme čakajú veľké zmeny: Pribudnú im nové právomoci aj zákazy, pozrite si prehľad

Ministerstvo vnútra SR plánuje zmeniť zákon o Policajnom zbore. Pribudnúť by do neho mal explicitný zákaz páchať násilie na osobách, ktorým polícia obmedzila osobnú slobodu a povinnosť zamedziť takémuto násiliu.

Upraviť by sa tiež mohlo predvedenie nezvestnej osoby a zefektívniť pátranie po nebezpečnom páchateľovi. Okrem toho chce rezort do zákona aplikovať aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie či európsku legislatívu. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnilo ministerstvo vnútra. Novela zákona by mala zmeniť aj ďalšie postupy polície.

Ešte to nie je definitívne

„Navrhuje sa upraviť postup vykonania osobnej prehliadky osoby, ktorá má byť umiestnená v cele policajného zaistenia, požadovanie správ od bánk a pobočiek zahraničných bánk za účelom pátrania po hľadanej osobe a nezvestnej osobe, zverejňovanie osobných údajov pri objasňovaní priestupkov a iných správnych deliktov, zachovávanie mlčanlivosti aj po skončení služobného pomeru o skutočnostiach, o ktorých sa príslušník Policajného zboru dozvedel pri plnení úloh Policajného zboru. Upravuje sa znenie pojmov hľadaná osoba a nezvestná osoba,“ uvádza sa v materiáli.

Zmenou by mohli prejsť aj oprávnenia polície pri vstupe osoby do stráženého objektu a na určené miesto, ako aj oprávnenia policajtov pri odhaľovaní konania poškodzujúceho finančné záujmy Európskej únie. Pripomienkové konanie plánuje rezort vnútra spustiť v júni.