Slovenský pas posilnil, je 9. najsilnejší na svete: Do tejto krajiny po novom nepotrebujete víza, oznámilo ministerstvo

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete.

Občania Slovenskej republiky majú deviaty najsilnejší cestovný pas na svete. Umožňuje im bezvízový vstup do 183 krajín. Slováci môžu bez víz cestovať okrem všetkých členských štátov Európskej únie aj do Brazílie, Číny, Japonska, Kanady, Mexika, Spojených štátov amerických, Thajska, či najnovšie aj do Vietnamu.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), cestovný pas SR sa od roku 2006 prepracoval z 22. miesta na súčasnú deviatu pozíciu v poslednom hodnotení globálneho indexu sily pasov Henley Passport.

Novinka v podobe bezvízového vstupu do Vietnamu

„Od 15. augusta tohto roka dochádza k zrušeniu vízovej povinnosti pre občanov SR cestujúcich do Vietnamu za turistikou na prvých 45 dní a v minulom roku sa nám podarilo dohodnúť zrušenie vízovej povinnosti pri cestách do Číny na prvých 30 dní pobytu v krajine,“ podotkol šéf slovenskej diplomacie. MZVEZ podľa jeho slov priebežne rokuje s ďalšími krajinami o rozšírení bezvízového vstupu pre držiteľov slovenských pasov.

Občania SR môžu cestovať bez víz najnovšie aj do Vietnamu, ktorého rezort diplomacie v utorok (12. 8.) oficiálne oznámil zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Slovenska. Táto zmena v podmienkach vstupu do krajiny sa týka ďalších desiatich členských štátov EÚ a Švajčiarska.

Platnosť pasu a dĺžka pobytu

Ministerstvo doplnilo, že oslobodenie od vízovej povinnosti sa týka turistov a návštevníkov zo Slovenska, ktorých pobyt vo Vietname nepresiahne 45 dní a ich cestovný pas musí byť platný minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu. Opatrenie podľa neho nadobudne platnosť 15. augusta tohto roka a bude predbežne trvať tri roky.

Foto: TASR – Martin Baumann

Podľa generálneho riaditeľa sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igora Pokojného bezvízový vstup do aktuálne 183 krajín znamená, že držitelia slovenského cestovného pasu môžu bez toho, aby museli žiadať o víza, cestovať do viac ako 80 percent svetových destinácií.

„Z ostávajúcich 43 krajín s vízovou povinnosťou pre občanov SR až do 22 môžu slovenskí cestovatelia požiadať o víza elektronicky – a teda nemusia osobne navštíviť veľvyslanectvo príslušnej krajiny,“ priblížil Pokojný. Príkladmi takýchto cestovných destinácií sú podľa rezortu Austrália či Nový Zéland.

Odporúčania pred cestou

MZVEZ odporúča občanom SR pred vycestovaním do zahraničia navštíviť webovú stránku rezortu diplomacie, kde si môžu vopred skontrolovať aktuálne informácie o cieľovej destinácii, rovnako využiť možnosť bezplatnej registrácie pred cestou. Následne si skontrolovať platnosť cestovného dokladu, spraviť si jeho kópiu a zabezpečiť si cestovné poistenie.

Ak sa občania SR ocitnú po vycestovaní v krízovej situácii ohrozujúcej ich bezpečnosť, zdravie alebo život, slovenská diplomacia je pripravená poskytnúť im informácie kdekoľvek vo svete v akomkoľvek čase na čísle +421 2 5978 5978.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nešťastie pri Trenčíne: Dieťa sa obarilo horúcou tekutinou, zasiahnuť musel záchranársky vrtuľník

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac