Nešťastie pri Trenčíne: Dieťa sa obarilo horúcou tekutinou, zasiahnuť musel záchranársky vrtuľník

Utorkové ráno 12. augusta v obci Štvrtok pri Trenčíne narušil zvuk rotorov záchranárskeho vrtuľníka. Letecká záchranná služba tu zasahovala pri prípade malého dieťaťa, ktoré sa vážne popálilo horúcou tekutinou.
Ako uvádza Televízia Markíza, dieťa utrpelo ľahšie popáleniny spôsobené obarením. Posádka vrtuľníka mu na mieste poskytla neodkladné ošetrenie a následne ho letecky transportovala na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v bratislavskom Ružinove.
Okolnosti zostávajú záhadou
Záchranári ďalšie podrobnosti k prípadu nezverejnili, aby ochránili súkromie rodiny. Nie je preto známe, za akých okolností k nehode došlo.
