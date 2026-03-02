Slovenský futbalista v centre útokov, rakety padali pri jeho dome: Triasli sa mu steny, schoval sa pod schodmi

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
SITA
Útok na Irán
Situácia na Blízkom východe ohrozila aj našich futbalistov.

Hrajú za saudskoarabský Al-Ettifaq. Spoluhráči z klubu aj reprezentácie Ondrej Duda a Marek Rodák prežívajú krušné chvíle vzhľadom na eskalujúcu situáciu na Blízkom východe.

Útok Izraela a USA na Irán ovplyvnil aj športový svet, zápasy či podujatia sa rušia alebo prekladajú. Futbalisti Iránu dokonca zvažujú bojkot MS 2026, ktoré sa uskutočnia aj v Spojených štátoch amerických.

Hoci Duda býval v Bahrajne, neďaleko boli americké základne, ktoré sa nevyhli hrozivej odvete po zabití najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Foto: SITA/AP

Ondreja spolu s priateľkou a so všetkými vecami klub v nedeľu ráno (1.3.) presťahoval do Saudskej Arábie. Priamo do komplexu, v ktorom býva aj Rodák. Ondrej totiž býval v neďalekom Bahrajne. Je v bezpečí. Podľa mojich informácií Saudská Arábia nebola až tak postihnutá odvetnými útokmi ako ostatné okolité štáty. Krajina totiž deklarovala, že sa tamojšie vojenské základne nebudú využívať na tento konflikt,“ uviedol pre web denniksport.sk Ondrej Duda starší.

Jeho syn pre prísne pravidlá nevyužil možnosť žiť priamo v Saudskej Arábii, do ktorej sa presúval po 25 kilometrov dlhom Moste kráľa Fahda.

Ondrej býval a žil blízko pri americkej základni, takže zaregistroval a počul výbuchy i poplašné sirény. Klub preto operatívne zabezpečil sťahovanie hráčov. Netýkalo sa to len Ondreja, lebo v Bahrajnskom kráľovstve žili viacerí hráči i jeden z trénerov,“ uviedol ďalej Duda st.

Otrasy domu

Súčasnému reprezentantovi sa údajne triasol celý dom a schoval sa pod schodmi. „Neustále mu prichádzali SMS správy o nebezpečenstve útokov a do toho aj výstražné sirény. Celú noc nespal. Našťastie sa už nachádza v Saudskej Arábii, kde to nie je nateraz až také problematické, ako to bolo v Bahrajne,“ priznal otec, ktorý kedysi pôsobil ako tréner práve v Saudskej Arábii.

Na záver doplnil, že repatriačný let do Jordánska pre Slovákov, ktorí uviazli na Blízkom východe, sa netýka Dudu ml. i Rodáka. Zostanú s klubom s tým, že sa bude situácia ma Blízkom východe pozorne sledovať. Al-Ettifaq je v konkurencii ďalších 17 tímov v tabuľke na slušnom 7. mieste.

Na to, aby si v budúcej sezóne zahral ligovú fázu ázijskej Ligy majstrov však stráca až 20 bodov.

