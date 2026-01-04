Slovensko v smútku: Zomrel 107-ročný Jozef Veselský. Bol účastníkom SNP, v roku 2016 ešte študoval

Michaela Olexová
TASR
Vo veku 107 rokov zomrel v sobotu (3. 1.) trnavský rodák žijúci v Írsku Jozef Joe Veselský.

Zúčastnil sa na Slovenskom národnom povstaní (SNP). Jeho obaja rodičia i brat zahynuli v koncentračnom tábore v Osvienčime. O úmrtí informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym Jozefa Veselského vyjadril aj prezident SR Peter Pellegrini.

„Svoj dlhý život naplnil aktívne – športom, vzdelávaním a službou druhým a stal sa inšpiráciou pre mnohých. Celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto správa zasiahla, vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol prezident.

Študoval ešte v roku 2016

Jozef Veselský sa narodil 20. októbra 1918 v Trnave. Už od detstva, ktoré strávil v tomto meste, sa aktívne venoval športu, predovšetkým futbalu. Patril tiež k špičkovým hráčom stolného tenisu.

V roku 1944 sa aktívne zapojil do SNP. O štyri roky neskôr sa z obáv pred nastupujúcim komunistickým režimom rozhodol s manželkou a dvoma malými deťmi emigrovať. Ako obchodný zástupca sa v Írsku venoval predaju hodiniek a diamantov. Bol funkcionárom v tamojších futbalových kluboch, stal sa doživotným prezidentom Írskej asociácie stolného tenisu.

Aj vo vysokom veku sa venoval štúdiu a v roku 2016 získal v Dubline na Trinity College čestný titul magistra umenia.

Je držiteľom viacerých vyznamenaní. Medailu za chrabrosť a Odbojový kríž I. triedy dostal bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny. V roku 2007 si z rúk vtedajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzal štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy.

