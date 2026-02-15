Slovensko v smútku: Vo veku 83 rokov nás navždy opustil významný sochár, zanechal po sebe veľkú stopu

Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 83 rokov nás navždy opustil sochár Juraj Gavula.
Informoval o nej Denník N, ktorý zároveň pripomenul význam diela, ktoré po sebe Juraj Gavula zanechal. Jeho diela nájdeme po celom Slovensku.
Vytvoril neprehliadnuteľné diela
Juraj Gavula sa narodil 15. apríla 1942 vo Vyšných Čabinách a študoval na VŠVU v Bratislave. Jeho diela sa vyznačujú abstraktnými tvarmi, ktoré „nenapĺňali politické požiadavky socialistického realizmu, ale dotvárali okolité životné prostredie,“ vysvetlili Čierne diery.
Jeho tvorbu môžete obdivovať napríklad na ružinovskej poliklinike.
