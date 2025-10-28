Slovensko už o pár dní navštívi poľský prezident Karol Nawrocki. S Pellegrinim sa už stretol v New Yorku

Poľský prezident Karol Nawrocki uskutoční v stredu 5. novembra oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia kancelárie prezidenta.
Ide o prvú oficiálnu návštevu Nawrockého na Slovensku od jeho nástupu do funkcie 6. augusta. Poľský prezident sa už skôr v septembri stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku.
