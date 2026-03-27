Slovensko trápi nepriaznivé počasie: Horský priechod je pre časť vozidiel uzatvorený

Horský priechod Vernár je z dôvodu hustého sneženia uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Na miesto sa presúvajú cestári, policajná hliadka reguluje dopravu. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov na mieste.
Podľa informácií k 17:20 bola neprejazdná cesta II/542 v smere od Slovenskej Vsi na Maguru. Uzavretá bola pre osobnú aj nákladnú dopravu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
Horský priechod Magura bol neprejazdný pre vozidlá nad 3,5 tony z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a zhoršenej zjazdnosti vozovky. Vodičom nákladných vozidiel polícia odporúčala zvoliť si alternatívnu trasu. Ostatných vodičov upozornila na potrebu zvýšenej opatrnosti, na ceste sa nachádza sneh a ľad a je znížená viditeľnosť.
Nahlásiť chybu v článku