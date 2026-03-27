Hackeri spojení s Iránom tvrdia, že prenikli do súkromného e-mailu riaditeľa FBI

Klaudia Oselská
TASR
Na internete zverejnili jeho fotografie a údajný životopis.

Hackeri spojení s Iránom tvrdia, že prenikli do súkromnej e-mailovej schránky riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kasha Patela. Na internete zverejnili jeho fotografie a údajný životopis, informovala v piatok agentúra Reuters, píše TASR.

FBI sa zatiaľ nevyjadrila

Hackerská skupina Handala Hack Team na svojej webovej stránke uviedla, že Patel teraz nájde svoje meno na zozname obetí úspešných hackerských útokov.

Nie je jasné, či sú e-maily zverejnené touto skupinou pravé, no časť materiálu zjavne obsahuje osobnú a pracovnú korešpondenciu z rokov 2010 až 2019, uviedol Reuters. Predstaviteľ ministerstva spravodlivosti USA pre agentúru potvrdil preniknutie do Patelovho e-mailu, podrobnosti však neposkytol. FBI na žiadosť o reakciu zatiaľ neodpovedala.

