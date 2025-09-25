Slovensko prišlo o legendárneho umelca: Jeho diela dodnes zdobia centrum Košíc aj ďalšie mestá

Nina Malovcová
TASR
Slovenské umenie reprezentoval na desiatkach výstav doma i v zahraničí.

Vo veku 91 rokov zomrel v Košiciach popredný slovenský sochár, výtvarník a vysokoškolský pedagóg Juraj Bartusz. Pre TASR to potvrdila kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie (SNG) Vladimíra Büngerová.

Juraj Bartusz sa narodil 23. októbra 1933 v Kameníne na juhu Slovenska. Študoval v Prahe spočiatku na umeleckej strednej škole, potom na vysokej škole. Po ukončení štúdií sa vrátil do Košíc. Po roku 1968 sa zapájal do rôznych undergroundových skupín a podujatí.

Tvorba doma i v zahraničí

Po Nežnej revolúcii sa začal venovať pedagogickej činnosti. V roku 1992 sa stal profesorom, pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení. V roku 1999 inicioval vznik Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde aj pôsobil.

Slovenské umenie reprezentoval na desiatkach výstav doma i v zahraničí. Venoval sa monumentálnej aj komornej sochárskej tvorbe. Ako materiál preferoval najmä kov a využíval aj kameň. Bartuszova tvorba, ktorej výrazne dominoval prvok akčnosti, sa vyznačuje rozmanitosťou a experimentovaním s materiálmi i formami vyjadrenia.

Významné diela a ocenenia

Novátorská bola na Slovensku svojimi presahmi medzi jednotlivými médiami, ktoré sa v jeho dielach často prelínajú: socha, kresba, land-art, konceptuálne a akčné umenie, kresba a podobne. S jeho dielami sa dodnes stretávajú obyvatelia i návštevníci Košíc.

Je autorom napríklad sochy Júliusa Jakobyho v nadživotnej veľkosti v centre Košíc, ale aj Pomníka obetiam vzbury v Krompachoch, Fontány Andyho Warhola v Medzilaborciach a ďalších.

Za svoju tvorbu získal rôzne ocenenia a jeho diela sú zastúpené vo viacerých významných európskych galériách. V rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013 odhalili v máji 2013 pred Technickou univerzitou v Košiciach sochu Juraja Bartusza.

