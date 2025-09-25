Ukrajina si pripisuje ďalší úspech: Zostrelila ruský bombardér Su-34, ten útočil kĺzavými bombami. Boje pokračujú

Foto: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Napriek ukrajinskej defenzíve útoky ruských síl neutíchajú.

Ukrajinské vzdušné sily zostrelili v noci na štvrtok ruský stíhací bombardér Su-34. Na platforme Telegram oznámili, že k tomu došlo v oblasti mesta Záporožie okolo 3.00 h SELČ, keď lietadlo vykonávalo „teroristické útoky“ s použitím navádzaných kĺzavých bômb.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA, podľa ktorej sa toto tvrdenie zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Nemecko sa pripravuje na najhorší scenár: Armáda aj nemocnice v pohotovosti, otvorene hovorí o vojne Ruska s NATO
2.
Slovensko je na zozname, bude súčasťou rokovaní o „múre proti dronom“, potvrdila Európska komisia
3.
Toto vraj Putin presne chce a nesmieme mu to dovoliť: NATO sa podľa Pistoriusa nemá nechať zatiahnuť do ruskej hry
Zobraziť všetky články (1260)

Su-34 je taktický stíhací bombardér, ktorého vývoj sa začal už začiatkom 80. rokov 20. storočia, ale sériovo sa vyrába až od roku 2006. Doteraz bolo vyrobených približne 150 kusov.

Zhadzovanie kĺzavých bômb je jedným z najdôležitejších taktických prostriedkov používaných ruskými ozbrojenými silami pri útokoch na ukrajinské obranné línie. Opakovane sú však používané aj proti mestám ležiacim blízko frontu. Bomby je možné zhadzovať z dostatočnej vzdialenosti od pozícií protivzdušnej obrany, čo znižuje riziko zasiahnutia lietadiel.

Ruské útoky neutíchajú

Napriek zostreleniu stíhačky pokračovali ruské sily v nočných útokoch na Ukrajinu. Útok dronov na obec Prikolotnoje v Charkovskej oblasti spôsobil požiar, pri ktorom zahynul 59-ročný muž.

Vo Vinnyckej a Kirovohradskej oblasti úrady hlásili poškodenie kritickej infraštruktúry. V meste Nižyn v Černihivskej oblasti ostalo po zásahu objektu kritickej infraštruktúry asi 30.000 odberateľov bez elektriny.

Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko zaútočilo v noci na Ukrajinu 176 dronmi, z ktorých sa podarilo zostreliť 150.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak by sa voľby konali teraz, vyhralo by Progresívne Slovensko: Smer výrazne zaostáva, Republika predbehla…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac