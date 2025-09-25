Ukrajina si pripisuje ďalší úspech: Zostrelila ruský bombardér Su-34, ten útočil kĺzavými bombami. Boje pokračujú

Ukrajinské vzdušné sily zostrelili v noci na štvrtok ruský stíhací bombardér Su-34. Na platforme Telegram oznámili, že k tomu došlo v oblasti mesta Záporožie okolo 3.00 h SELČ, keď lietadlo vykonávalo „teroristické útoky“ s použitím navádzaných kĺzavých bômb.
TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA, podľa ktorej sa toto tvrdenie zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.
Su-34 je taktický stíhací bombardér, ktorého vývoj sa začal už začiatkom 80. rokov 20. storočia, ale sériovo sa vyrába až od roku 2006. Doteraz bolo vyrobených približne 150 kusov.
Zhadzovanie kĺzavých bômb je jedným z najdôležitejších taktických prostriedkov používaných ruskými ozbrojenými silami pri útokoch na ukrajinské obranné línie. Opakovane sú však používané aj proti mestám ležiacim blízko frontu. Bomby je možné zhadzovať z dostatočnej vzdialenosti od pozícií protivzdušnej obrany, čo znižuje riziko zasiahnutia lietadiel.
Ruské útoky neutíchajú
Napriek zostreleniu stíhačky pokračovali ruské sily v nočných útokoch na Ukrajinu. Útok dronov na obec Prikolotnoje v Charkovskej oblasti spôsobil požiar, pri ktorom zahynul 59-ročný muž.
Vo Vinnyckej a Kirovohradskej oblasti úrady hlásili poškodenie kritickej infraštruktúry. V meste Nižyn v Černihivskej oblasti ostalo po zásahu objektu kritickej infraštruktúry asi 30.000 odberateľov bez elektriny.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko zaútočilo v noci na Ukrajinu 176 dronmi, z ktorých sa podarilo zostreliť 150.
