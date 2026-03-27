Slovensko môže prísť o milióny eur: KDH varuje, eurofondy sú vraj v ohrození. Rozhodnutie je na Ficovi

Reprofoto: Facebook/KDH

Nina Malovcová
TASR
Eurofondy môžu byť zmrazené, opozícia vyzýva vládu konať.

Slovenskej republike hrozí strata eurofondov, ich záchranu má v rukách najmä premiér Robert Fico (Smer-SD). Vláda preto musí urobiť všetko pre to, aby Slovensku eurofondy neboli odobraté.

Uviedli to v piatok na tlačovej konferencii europoslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann a poslanci Národnej rady SR Rastislav Krátky a Branislav Škripek (všetci KDH). Odobratie eurofondov podľa nich súvisí najmä so stavom stíhania korupcie a právnym štátom na Slovensku.

Upozornenie z Európskeho parlamentu

„Tento týždeň Výbor EP pre rozpočtovú kontrolu schválil uznesenie, v ktorom hovorí o tom, že je alarmujúce, ako sa nakladá s eurofondmi na Slovensku, že sa rozkladajú štruktúry, ktoré majú chrániť eurofondy pred korupciou. Dokonca niektoré dôvody, ktoré spomína tento výbor, viedli už aj k tomu, že nám odobrali alebo zatiaľ pozastavili platbu 600 miliónov eur z plánu obnovy,“ priblížila Lexmann.

Vyšla podľa nej taktiež správa Európskej prokuratúry, ktorá hovorí o korupčných schémach, ktoré sa týkajú Slovenska, o stámiliónoch eurofondov a nevyšetrených korupčných schémach. „Ďalšia vec, chystá sa správa EP, kde budeme hovoriť o stave právneho štátu v členských štátoch. Opäť už sa zbierajú informácie, v akom alarmujúcom stave je právny štát na Slovensku. KDH bije na poplach, lebo toto môže viesť k tomu, že Slovensku budú odobraté eurofondy,“ zdôraznila.

Kritika stavu právneho štátu

Dôvody, pre ktoré EÚ môže zmraziť Slovensku čerpanie eurofondov, sú podľa Krátkeho verejnosti dlhodobo známe. „Nejde o nejakú jednu kauzu, ktorá by bola spornou, ale ide tu o systémové zlyhávanie právneho štátu na Slovensku za vlády Roberta Fica,“ doplnil.

Foto: SITA/Úrad vlády SR

„Vyzývame ministra (spravodlivosti) Borisa Suska (Smer-SD) aj Roberta Fica, pretože teraz je to už len v ich rukách, aby začali konať, aby začali zlepšovať stav právneho štátu na Slovensku. V Európskom parlamente už sú totiž spustené procesy, ktoré môžu viesť k odobratiu eurofondov,“ dodal Krátky.

Kaliňákova Kukurica pod lupou: Úrad pre verejné obstarávanie preveruje rekonštrukciu za milióny

