Slovensko môže mať ďalší problém: Holandskému parlamentu sa nepáči novela ústavy. Chcú nás žalovať

Martin Cucík
Slovensko má ďalší problém v zahraničí, Holandsko vyzýva na žalobu kvôli zmene ústavy.

V Holandsku sa rozprúdila vášnivá politická debata o nedávnych zmenách slovenskej ústavy. Holandský parlament totiž schválil uznesenie, ktorým vyzýva vládu v Haagu, aby podala na Slovensko žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Dôvodom je podľa poslancov rozpor novely s právom EÚ a obmedzenie práv LGBTI komunity.

Podnet predložila skupina holandských zákonodarcov a parlament ho prijal 16. októbra. Odvoláva sa na článok 259 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý umožňuje členskému štátu podať žalobu na iný členský štát, ak sa domnieva, že ten porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv Únie. Informoval portál SME.

Nadradenie národného práva a obmedzenie práv menšín

Kritizovaná novela ústavy posilnila princíp nadradenosti národného práva nad právom Európskej únie. Okrem toho zadefinovala len dve pohlavia a zakázala adopcie pre páry rovnakého pohlavia.

Koalícia premiéra Roberta Fica novelu presadila s podporou hnutia KDH a dvoch poslancov z hnutia Slovensko. V texte novely sa uvádza, že „Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami“.

Práve táto formulácia však v zahraničí vyvolala obavy, že Slovensko môže selektívne odmietať niektoré rozhodnutia európskych inštitúcií.

Ako by mohla žaloba prebiehať

Holandský parlament sám o sebe žalobu podať nemôže. Uznesením však zaväzuje vládu, aby začala konanie proti Slovensku. V prvom kroku musí vláda predložiť sťažnosť Európskej komisii, ktorá si má vypočuť stanoviská oboch strán.

Ak Komisia do troch mesiacov nevydá stanovisko, Holandsko môže podať žalobu aj bez jej vyjadrenia, priamo na Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu.

Takéto konanie medzi členskými štátmi je mimoriadne zriedkavé. Naposledy sa podobné spory viedli v kontexte sporov o právny štát v Poľsku a Maďarsku, no nikdy ich neinicioval západoeurópsky štát voči členskému partnerovi zo strednej Európy.

