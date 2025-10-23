Slovensko bolo nakoniec za: Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku, tlak na Putina narastá

Členské krajiny Európskej únie sa dohodli na 19. balíku sankcií voči Rusku v dôsledku jeho vojny proti Ukrajine, oznámilo v stredu večer dánske predsedníctvo v Rade EÚ. Slovensko ho doteraz blokovalo, informuje osobitný spravodajca TASR.
„S potešením oznamujeme, že sme práve dostali informáciu od zostávajúceho členského štátu, že je teraz schopný zrušiť svoju výhradu k 19. balíku sankcií,“ uviedlo dánske predsedníctvo vo vyhlásení.
Správu potvrdil aj Alexander Kováč z Úradu vlády SR. „Treba zdôrazniť, že do navrhovaných záverov Európskej rady boli zapracované všetky požiadavky Slovenska,“ uviedol pre TASR.
Po tomto vyhlásení sa začal písomný postup schvaľovania Radou EÚ. „Ak nebudú vznesené žiadne námietky, balík bude prijatý zajtra (vo štvrtok) o 8:00 h,“ dodalo predsedníctvo.
Slovensko nemalo problém
Ochotu podporiť nový sankčný balík vyjadril slovenský premiér Robert Fico už v stredu ráno počas zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, a to v prípade spokojnosti s navrhovanými závermi Európskej rady. Do nich chcel presadiť požiadavky týkajúce sa energetiky a automobilového priemyslu.
Podľa premiéra Slovenská republika nemala zásadný problém so samotnými navrhovanými sankciami, chcela ich však využiť ako nástroj na presadzovanie svojich priorít.
Obmedzenie príjmov z energetiky aj boj proti tankerom
Cieľom 19. sankčného balíka je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy z energetiky a zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine.
Navrhnuté opatrenia zahŕňajú zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska od roku 2027, zameriavajú sa na takzvanú tieňovú flotilu tankerov, ruské banky, veriteľov v Strednej Ázii a niekoľko kryptomenových búrz. Súčasťou balíka sú aj obmedzenia pohybu ruských diplomatov v rámci EÚ.
Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že dohoda o novom balíku sankcií by mohla byť dosiahnutá už počas štvrtkového summitu v Bruseli.
Zároveň avizovala, že po jeho prijatí by EÚ mala začať pracovať na 20. balíku protiruských sankcií.
