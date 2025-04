Slovenskí politici by ho len vysmiali: Viceprezidenta pripravila o post plavba loďou, nebola ani veľmi drahá

Iránsky prezident Mahmúd Pezeškiján v sobotu odvolal viceprezidenta Šahráma Dabírího pre luxusný zájazd na Antarktídu. Krajina pritom posledné roky čelí s hyperinflácii a hospodárskej kríze. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Na sociálnych sieťach sa zjavila fotografia Dabírího s manželkou na palube výletnej lodi Plancius. Luxusná loď plaviaca sa pod vlajkou Holandska ponúka zájazdy na Antarktídu od roku 2009, cena pre jednu osobu za osemdenný výlet vyjde okolo 3800 eur.

„V kontexte silného ekonomického nátlaku na obyvateľstvo nie sú drahé dovolenky predstaviteľov, ani ak sú platené z vlastných peňazí, obhájiteľné ani ospravedlniteľné,“ napísal Pezeškiján v odvolacom liste.

