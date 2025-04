Veľká výhra im šťastie nepriniesla: Pár prišiel o 106-tisíc eur, za všetko mohol malý detail

Švajčiarsky pár vyhral v lotérii hlavnú cenu 100 000 švajčiarskych frankov (približne 106 000 eur) s jedným z kupónov typu „stierací lós“. Radosť z výhry však netrvala dlho, pretože sociálny úrad požadoval takmer celú sumu od muža, ktorý sa nachádzal v evidencii poberateľov sociálnych dávok.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Muž a žena pravidelne kupovali stieracie žreby v rámci lotérie Romande (Loro). V marci sa rozhodli zopakovať svoj rituál a spoločne si v blízkosti mesta Delsberg, zakúpili niekoľko žrebov z hry Carton.

Ako informuje portál Focus.de po nákupe si sadli do miestnej kaviarne a začali žreby stierať. Na ich veľké prekvapenie sa jeden z nich ukázal ako výherný – suma 100 000 frankov im vyrazila dych. „Obaja sme sa od emócií triasli,“ priznali sa pre denník Le Quotidien Jurassien.

Sociálny úrad zasiahol

Po výhre sa dvojica dohodla, že muž uvedie na zadnú stranu žrebu svoje meno a číslo účtu, aby mohla byť výhra validovaná u poskytovateľa lotérie Loro. Po vyplatení výhry mali v úmysle si peniaze spravodlivo rozdeliť.

Ich plány však prekazila kontrola výhercu. Loro zistilo, že muž je od roku 2019 poberateľom sociálnych dávok a dlhuje štátu približne 90 000 frankov (95 000 eur). Podľa platných pravidiel má sociálny úrad na peniaze nárok ako prvý.

Malý detail zmenil všetko

Ak by na zadnej strane výherného žrebu boli uvedené obe mená, sociálny úrad by si mohol nárokovať len polovicu výhry. Keďže sa však na žrebe nachádzalo iba meno muža, celá výhra bola použitá na splatenie jeho dlhov. Muž sa s verdiktom zmieril, no sklamaný je kvôli svojej partnerke, ktorá zostala úplne bez peňazí. Pravidlá lotérie sú však jasné – rozhodujúce je meno uvedené na výhernom žrebe.