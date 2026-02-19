Slovenskí hokejisti spoznali semifinálového súpera: Zahráme si proti hviezdami nabitému tímu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Duel sa odohrá v piatok od 21.10 h.

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na semifinálový zápas ZOH 2026 proti USA v piatok od 21.10 h. Po štvrťfinálových zápasoch o tom rozhodol direktoriát turnaja, ktorý k vopred stanoveným časom priradil konkrétne dvojice.

Druhú tvoria Kanaďania s Fínmi, ktorí sa v súboji o postup do finále stretnú v rovnaký deň od 16.40 takisto v milánskej aréne Santagiulia. Duel o bronzové medaily je na programe v sobotu 21. februára od 20.40, finále sa uskutoční v nedeľu o 14.10.

Druhýkrát za sebou

Slováci sa dostali do semifinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou po tom, čo v stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali Nemcov 6:2. Bol to jediný štvrťfinálový duel, v ktorom o víťazovi nerozhodlo predĺženie. Američania sa medzi štvorku najlepších dostali po víťazstve nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Kanaďania uspeli proti Čechom 4:3 pp, Fíni si poradili so Švajčiarmi 3:2 pp.

