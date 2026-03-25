Ak máte tento produkt doma, prestaňte ho používať: Obľúbená kuchynská pomôcka mizne z predaja

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR overuje stiahnutie nebezpečných výrobkov, tentoraz sklenených pohárov z Číny. Dôvodom sú zvýšené hladiny olova a kadmia v potlači na vonkajšej strane pohárov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Úradu bola v týchto dňoch systémom rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF zaslaná odpoveď Dánska k varovnému oznámeniu SR z vlaňajšieho decembra, kde hygienici informovali o prítomnosti ťažkých kovov (olovo a kadmium) v sklenenom pohári z Číny.
Konkrétne išlo o sklenený pohár s kvetinovým vzorom, EAN kód: 0200030600311, batch 270268, iné označenie: 3060031. Výrobok bol z predajne Flying Tiger v Bratislave.
Dánsko ich sťahuje tiež
„Z odpovedi Dánska vyplýva, že Dánsko sťahuje z trhu šesť druhov sklenených pohárov,“ skonštatoval ÚVZ SR s tým, že ide o sklenené poháre s kvetinovým vzorom, s potlačou tekvíc, pomarančov, červených srdiečok, jahôd a citrónov. Olovo a kadmium pri uvoľňovaní prekračovali povolené limity.
ÚVZ SR overuje stiahnutie uvedených výrobkov z trhu v SR. Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu v SR, hygienici odporúčajú ľuďom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.
