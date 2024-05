Slovenské „ŠPZ“ čakajú veľké zmeny: Plánuje sa zavedenie jednorazových značiek na autá, odzvoní tiež vulgarizmom

Slovenskí vodiči si postupne zvykajú na nové tabuľky s evidenčným číslom. Tie už neoznačujú okresy, kde bolo auto registrované, na druhej strane ale pridelenú značku môže majiteľ používať doživotne. To zdvihlo veľký záujem o vlastnú úpravu v prípade voliteľných značiek.

Vulgarizmy či propagácia extrémistických hnutí

Ako informuje portál openiazoch, návrhom novely, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2025 z rezortu vnútra, sa chce docieliť, aby sa na tabuľky s evidenčným číslom nemohli dostať žiadne vulgárnosti či slová propagujúce extrémistické hnutie. Posudzovanie by malo byť prísne a zakázané budú napríklad aj skratky, ktoré by odkazovali na vulgárnosti či nevhodné hnutia, alebo tiež náhrada číslami za písmená, pričom by stále nápis odkazoval na takýto text.

Posudzovanie sa pritom nemá týkať iba slovenčiny, ale aj cudzích jazykov. Kto a ako bude posudzovať a vykonávať tieto hodnotenia, nie je zrejmé.

Okrem toho sa zakazuje, aby tabuľky s evidenčným číslom začínali písmenami EE, SS a ZZ.

Jednorazové prevozné značky

Veľkou zmenou by mali prejsť prevozné tabuľky, ktoré sa používajú ako dočasné pri ešte neevidovaných vozidlách. V súčasnosti sa tieto tabuľky po použití vracajú naspäť, čo často spôsobovalo komplikácie.

Návrh legislatívy preto chce, aby sa zaviedli jednorazové tabuľky s vyznačenou dobou platnosti, pričom poplatok za ne by sa stanovil na 5 eur za jeden kus. Tabuľky tak po použití prestanú byť platné a nebolo by ich potrebné vracať. Taktiež sa plánuje zmena ich materiálu z plechového na syntetický polyester, ktorý má byť odolný voči poveternostným vplyvom.

V novele sa počíta aj so zrušením tzv. reflexných tabuliek, ktoré vyžarovali svetlo po zasvietení. Je totiž o ne minimálny záujem a podľa ministerstva je ich výroba neefektívna.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.