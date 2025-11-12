Slovenské mesto prosí verejnosť o pomoc. Z náučného chodníka tam niekto ukradol umelecké dielo

Mesto Piešťany prosí verejnosť o pomoc pri pátraní po odcudzenej časti umeleckého diela – dvoch bronzových reliéfoch z náučného chodníka Neposlušná čiara. Neznámeho páchateľa vyzvalo, aby dielo anonymne vrátil, ideálne na pôvodné miesto.
TASR o tom informovala Alexandra Střelcová z piešťanského mestského úradu.
Dva menšie reliéfy od autora Patrika Kovačovského odcudzil neznámy páchateľ v noci z utorka (11. 11.) na stredu. Boli súčasťou súboru Začiatok Neposlušnej čiary, ktorý je inštalovaný v parku pred fontánou, v blízkosti objektu U páva. Na mieste zostal iba hlavný reliéf – Frauenfeldov plán.
„Reliéfy sú vytvorené z bronzu a predstavujú významnú časť diela, ktoré symbolicky spája históriu mesta Piešťany s jeho kultúrnou identitou. Ich hodnota je nielen umelecká, ale aj finančná – škoda presahuje 50 000 eur, čo znamená, že ide o závažný trestný čin,“ priblížila Střelcová.
Mesto Piešťany podľa jej slov disponuje kamerovými záznamami, ktoré poskytlo štátnej polícii. Samospráva prosí všetkých obyvateľov a návštevníkov Piešťan, ktorí by mohli mať akékoľvek informácie o tomto trestnom čine, aby kontaktovali mestský úrad, štátnu alebo mestskú políciu.
