Slovenské filmy zožali svetový úspech. Sú v užšom výbere na Oscara a ešte ste o nich nepočuli

Členovia výboru animácie Americkej filmovej akadémie a členovia výboru krátkych filmov vybrali 15 diel, ktoré sa budú uchádzať o udelenie ceny Oscar za krátky animovaný film.
Dva filmy z toho sú slovenské, a to film I Died in Irpin (Zomrela som v Irpini) od Anastasije Falileievi a Hurikán od Jana Sazku. Oba tieto filmy sa vyrobili v koprodukcii slovenskej spoločnosti Artichoke s významným zastúpením slovenských tvorcov.
Film Zomrela som v Irpini je majoritnou koprodukciou s Českou republikou a film Hurikán je slovenskou minoritnou koprodukciou. Oba filmy boli pritom podporené Audiovizuálnym fondom. Obe diela postúpili do ďalšieho hlasovania a členovia Akadémie filmového umenia a vedy (AMPAS) z celého sveta tak rozhodnú o konečných nomináciách.
Nominácie na 98. ročník Oscarov budú zverejnené vo štvrtok 22. januára 2026.
Zomrela som v Irpini
Film Zomrela som v Irpini pojednáva o mladom páre, ktorý počas prvých dní vojny na Ukrajine v roku 2022 uteká z Kyjeva. Pár sa rozhodne pridať k rodine v Irpini, no zakrátko si uvedomia, že s postupom invázie do Irpinu je hrozba bližšie, než si mysleli.
Jedenásťminútová snímka je natočená náročnou a vzácnou technikou animácie uhlíkom na papieri, snímka po snímke. Autorka zvolila túto nesmierne časovo náročnú techniku cielene.
„Popol, spálené zvyšky a moja rozmazaná pamäť sú jediné veci, ktoré zostali po tomto príbehu. Dom, v ktorom sme sa skrývali, vyhorel, rovnako ako veľká časť mesta Irpin a ďalších miest a dedín okupovaných Rusmi. Kreslenie uhlíkom bolo ako opätovné prepojenie a prežitie traumy. Toto médium je veľmi jemné a dokonca neuchopiteľné. Jedna nepresnosť a vaša čiara je rozmazaná a zničená, kresba zmizne. Veľmi to rezonuje s príbehom,“ povedala režisérka Anastasiia Falileieva.
Film mal svoju premiéru na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy v roku 2024. Premietnutý bol aj na Medzinárodnom festivale krátkych filmov v Clermont-Ferrand, kde súčasne získal ocenenie za najlepší animovaný film a kvalifikoval sa na Ceny Akadémie Oscar. V novembri 2025 získal film aj cenu Emile Awards Best of the Best Short Film, a teda najväčšie európske ocenenie pre krátky animovaný film.
Štamgast na ceste do divokých štvrtí nočnej Prahy
Hurikán je čierna romantická komédia. Hlavným hrdinom je Hurikán – štamgast v miestnom stánku s pivom. Rozhodne sa vydať do najdivokejších švrtí nočnej Prahy, aby našiel sud piva a získal tak srdce barmanky. Ide o trinásťminútový animovaný film českého režiséra a autora komiksov Jana Sasku.
Film mal premiéru na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy v roku 2024, kde získal cenu divákov. Neskôr získal aj ocenenie Zlatý Hugo na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu a kvalifikoval sa tak na Ceny Akadémie Oscar.
