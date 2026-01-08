Slovenské domácnosti sa musia pripraviť: Skutočné šetrenie ešte len príde a bude bolieť, hovorí analytik

Minister financií Ladislav Kamenický

Foto: TASR - Dano Veselský

Martin Cucík
SITA
Vláda na sebe podľa analytika nešetrí, bude musieť prísť skutočná konsolidácia.

Novoročné prejavy zvyknú nastavovať tón verejnej diskusie, no nie vždy presne pomenúvajú realitu. Analytik INESS Martin Vlachynský si v tejto súvislosti všíma rozpor medzi politickou rétorikou a tým, čo sa v slovenskej ekonomike deje v skutočnosti.

Prezidentova otázka, či vláda našla „najlepší spôsob ozdravovania ekonomiky, ak je potrebné neustále hľadať nové a nové šetriace kroky“, podľa neho naráža na niečo, čo v praxi takmer neexistuje. „Zarazilo ma to. O akých šetriacich krokoch prezident hovorí?“ konštatuje Vlachynský a pripomína, že reálne úsporné opatrenia by sme za posledné roky spočítali na prstoch jednej ruky.

Za skutočné šetrenie možno považovať najmä úpravu daňového bonusu, ktorú však legislatívne pripravila ešte predchádzajúca vláda, a zrušenie rodičovského dôchodku, ktorý fungoval len dva roky. Tým sa zoznam podľa analytika končí. Naopak, konsolidačné balíčky síce papierovo počítajú s úsporami v stovkách miliónov eur, no ich realizácia zostáva podľa Vlachynského otázna.

Žiadne šetrenie, iba zvyšovanie daní

Buď sa presunú kapitálové investície na neurčito, alebo sa budú opakovať známe sľuby o zefektívňovaní verejnej správy, ktoré sa dlhodobo míňajú účinku. To, čo občania aj firmy pocítili veľmi konkrétne, nebolo podľa odborníka šetrenie, ale zvyšovanie daní a odvodov. Vyššia DPH, vyššie dane z príjmov fyzických aj právnických osôb, návrat dane zo straty, rast odvodového zaťaženia, vyššie minimálne vymeriavacie základy, drahšie diaľničné známky či nová daň zo sladených nápojov sa stali bežnou súčasťou ekonomickej reality.

Foto: Pexels

Menej viditeľné, no o to početnejšie boli ďalšie opatrenia. A to vyššia daň z poistenia, z kolektívneho investovania, rozšírenie osobitných odvodov, vyššia spotrebná daň z tabaku či bizarné experimenty typu dane zo štrku. Napriek tomu dlh verejných financií pokračuje v raste. Vlachynský v tom vidí zásadný rozpor s politickými vyhláseniami. Podľa neho problém nespočíva v nedostatku príjmov, ale v neochote obmedziť výdavky.

Verejné výdavky na úrovni Dánska

„Odpoveď je úplne v protiklade s politickými tvrdeniami: pretože sa nešetrí, ale rozhadzuje,“ upozorňuje analytik. Štátne výdavky od posledného predpandemického roku narástli nielen nominálne vplyvom inflácie, ale aj ako podiel na výkone ekonomiky. Kým v roku 2019 štát prerozdeľoval necelých 41 eur z každých sto eur vytvorených v ekonomike, v roku 2025 to bolo už viac ako 49 eur.

Slovensko sa tak dostalo na úroveň krajín severského typu. Podiel verejných výdavkov na ekonomike je porovnateľný s Dánskom a len mierne nižší než vo Švédsku. Rozdiel je však v tom, čo za tieto peniaze krajiny dostávajú.

Po Poľsku zaznamenalo Slovensko druhý najväčší nárast výdavkov v Európskej únii, no kým poľskí daňovníci videli v roku 2025 stovky kilometrov nových diaľnic, novú hlavnú železničnú stanicu vo Varšave či výraznú modernizáciu armády, na Slovensku sa podobné výsledky hľadajú len ťažko.

Podľa analytika je takmer isté, že skutočné šetrenie ešte len príde. Otázkou nie je či, ale kedy. „Možno nie tento rok, možno ani o dva. No čím neskôr príde, tým väčší šok to bude,“ varuje Vlachynský.

Odkladanie nepopulárnych rozhodnutí síce krátkodobo tlmí politické náklady, no dlhodobo zvyšuje riziko prudkého a bolestivého zásahu do verejných financií. Slovenská ekonomika sa tak ocitá v bode, keď ďalšie zvyšovanie daní prestáva fungovať a skutočná konsolidácia sa už nebude dať obísť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bratislava bodovala v prestížnom rebríčku, cudzinci ju milujú: Prekvapí vás, čo sa im tu páči…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac