Bratislava bodovala v prestížnom rebríčku, cudzinci ju milujú: Prekvapí vás, čo sa im tu páči najviac

Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026. Zoznam zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW), zameraná na cestovný ruch, turizmus, letectvo a hotelierstvo, na základe rozsiahleho výskumu, dátových analýz a hlasovania čitateľov.
Slovenská metropola tak predstihla desiatky európskych miest. Ako vo štvrtok informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania.
„Zaradenie slovenského hlavného mesta medzi najobľúbenejšie cestovateľské destinácie potvrdzuje rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Slovensko ako atraktívnu a autentickú krajinu v srdci Európy,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Tento úspech je výsledkom dlhodobej spolupráce s partnermi v cestovnom ruchu a systematickej propagácie našej krajiny na kľúčových zahraničných trhoch,“ dodal.
Bratislava na vzostupe
Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori. Zoznam tiež zahŕňa destinácie bohaté na históriu a kultúru, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, ako aj atraktívne prímorské a plážové lokality.
Slovenské hlavné mesto je pre britských cestovateľov dostupnejšie aj vďaka priamemu leteckému spojeniu. Dovolenkári sa totiž často rozhodujú na základe jednoduchej dostupnosti destinácie.
„Veľmi sa tešíme z umiestnenia v tomto rebríčku. Naše hlavné mesto dlhodobo oslovuje cestovateľov svojou čoraz lepšou dostupnosťou, autentickou atmosférou, zaujímavou históriou i modernou architektúrou,“ povedala predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB) Nina Erneker. Kombinácia lokálneho šarmu, svetových gastronomických zážitkov a výhodný pomer ceny a kvality podľa nej môže posunúť Bratislavu v rankingu vyššie aj v tomto roku.
Bratislava je pre Britov cenovo dostupná, pochvaľujú si aj miestne atrakcie. „Radi sa fotia pri soche Čumila, obdivujú modernú aj historickú architektúru, zážitkom sú pre nich aj výhľady z ikonickej reštaurácie UFO na Moste SNP, čo pre Britov robí z návštevy Bratislavy nezabudnuteľný zážitok,“ poznamenala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová s tým, že oceňujú aj krátke vzdialenosti medzi atrakciami.
V top 50 destinácií pre britských cestovateľov sú napríklad Tenerife (najväčší z Kanárskych ostrovov), Rím, Paríž, grécky ostrov Santorini, Istanbul, Lisabon, ako aj Route 66 v USA, Amsterdam, Berlín, Marrákeš, Dublin, Pafos, Al Ula (Saudská Arábia), Brusel, Dubaj, Krakov, Káhira či Viedeň.
Nahlásiť chybu v článku