Bratislava bodovala v prestížnom rebríčku, cudzinci ju milujú: Prekvapí vás, čo sa im tu páči najviac

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania

Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026. Zoznam zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW), zameraná na cestovný ruch, turizmus, letectvo a hotelierstvo, na základe rozsiahleho výskumu, dátových analýz a hlasovania čitateľov.

Slovenská metropola tak predstihla desiatky európskych miest. Ako vo štvrtok informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania.

„Zaradenie slovenského hlavného mesta medzi najobľúbenejšie cestovateľské destinácie potvrdzuje rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Slovensko ako atraktívnu a autentickú krajinu v srdci Európy,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Tento úspech je výsledkom dlhodobej spolupráce s partnermi v cestovnom ruchu a systematickej propagácie našej krajiny na kľúčových zahraničných trhoch,“ dodal.

Bratislava na vzostupe

Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori. Zoznam tiež zahŕňa destinácie bohaté na históriu a kultúru, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, ako aj atraktívne prímorské a plážové lokality.

Ilustračná foto: Unsplash

Slovenské hlavné mesto je pre britských cestovateľov dostupnejšie aj vďaka priamemu leteckému spojeniu. Dovolenkári sa totiž často rozhodujú na základe jednoduchej dostupnosti destinácie.

„Veľmi sa tešíme z umiestnenia v tomto rebríčku. Naše hlavné mesto dlhodobo oslovuje cestovateľov svojou čoraz lepšou dostupnosťou, autentickou atmosférou, zaujímavou históriou i modernou architektúrou,“ povedala predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB) Nina Erneker. Kombinácia lokálneho šarmu, svetových gastronomických zážitkov a výhodný pomer ceny a kvality podľa nej môže posunúť Bratislavu v rankingu vyššie aj v tomto roku.

Bratislava je pre Britov cenovo dostupná, pochvaľujú si aj miestne atrakcie. „Radi sa fotia pri soche Čumila, obdivujú modernú aj historickú architektúru, zážitkom sú pre nich aj výhľady z ikonickej reštaurácie UFO na Moste SNP, čo pre Britov robí z návštevy Bratislavy nezabudnuteľný zážitok,“ poznamenala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová s tým, že oceňujú aj krátke vzdialenosti medzi atrakciami.

V top 50 destinácií pre britských cestovateľov sú napríklad Tenerife (najväčší z Kanárskych ostrovov), Rím, Paríž, grécky ostrov Santorini, Istanbul, Lisabon, ako aj Route 66 v USA, Amsterdam, Berlín, Marrákeš, Dublin, Pafos, Al Ula (Saudská Arábia), Brusel, Dubaj, Krakov, Káhira či Viedeň.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kaliňákov rezort chce luxus: Sedačka za 13-tisíc, vešiaky za 600 eur. Účty za nábytok sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac