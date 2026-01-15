Slovenská hokejistka vyrovnala neuveriteľný rekord: Výkon Nely Lopušanovej ale na postup nestačil

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová vyrovnala rekord Američanky Coyne Schofieldovej v počte bodov na MS do 18 rokov. Sedemnásťročná útočníčka si pripísala vo štvrtok bod za gól a na štvrtom turnaji osemnásťročných tak nazbierala dovedna 33 bodov (22+11). Jej tím však prehral vo štvrťfinále so Švédskom 2:7, pravdepodobne skončí šiesty a na turnaji tak už neodohrá ani jeden duel.
Cenný skalp Fínska zo skupinovej fázy Slovenkám s veľkou pravdepodobnosťou zaistil zotrvanie v elitnej kategórii MS „18“. Zápas o záchranu by odohrali jedine v prípade, ak by jedna krajina z dvojice Fínsko a Maďarsko zdolala svojho štvrťfinálového súpera. Obe si však zmerajú sily s favoritkami na celkový triumf, Fínky nastúpia proti Kanade a Maďarky proti USA.
Posledný šampionát do 18 rokov
Mladé Slovenky v prvej tretine predviedli pozorný výkon a vyzeralo to tak, že aj napriek početnej streľbe Švédok sa pôjde do šatne za bezgólového stavu. V 19. minúte však prišla priamočiara akcia v podaní favoritiek a Nellie Norenová prekonala Marianu Sumegovú. Lopušanová si predtým sama vytvorila možnosť ísť zoči voči brankárke Švédska, no v zakončení zlyhala.
V prostrednej časti hry doplatili slovenské reprezentantky na nevydarenú päťminútovku, počas ktorej inkasovali trikrát a prehrávali už 0:4. Pozitívnym momentom bol gól kapitánky Lopušanovej z 33. minúty, ktorým vyrovnala Schofieldovú. K tejto bilancii však už nebude mať pravdepodobne možnosť pridať ďalšie body, keďže štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov je zároveň jej poslednou. Druhý gól Slovenska vsietila Lenka Karkošková, no severanky odpovedali ešte dvoma presnými zásahmi.
