Slovenka žiadala o invalidný dôchodok, pretože má traumu z Brna: Tvrdila, že rozhodovať nemal súd v Brne

Dodala, že nárok na invalidný dôchodok nemôže posudzovať súd v Brne, keď práve v Brne zažívala šikanu. Slovenka sa pritom domáhala invalidného dôchodku v súvislosti s dlhodobo oslabeným duševným zdravím.
Tvrdila, že v dôsledku traumy spôsobenej šikanou na pracovisku v Brne trpí depresiou, ktorá ju výrazne obmedzuje v bežnom aj pracovnom živote. Česká správa sociálneho zabezpečenia však jej žiadosť zamietla s odôvodnením, že pokles pracovnej schopnosti o 25 % nespĺňa zákonnú hranicu pre priznanie invalidity.
V Brne mala obavy o svoj život
Proti rozhodnutiu podala bývalá manažérka žalobu. Záležitosť sa riešila na súde v Brne, hoci žena žiadala, aby vec riešil súd v Prahe, informuje portál Novinky. Slovenka argumentovala tým, že má v Brne vážne obavy o svoj život.
Jej návrhu sa však nevyhovelo – súd v Brne preskúmal faktory, ako napríklad skutočnosť, že pacientka zvláda liečbu ambulantne, užíva len minimálnu medikáciu a nie je odkázaná na hospitalizáciu. Na základe týchto zistení uznal, že rozhodnutie o nepriznaní invalidity je v súlade so zákonom.
Slovenka tvrdila, že rozhodovať nemal súd v Brne
Žena sa s verdiktom neuspokojila a spor dotiahla až na český Ústavný súd (ÚS).
Vo svojej sťažnosti namietala, že jej nebolo poskytnuté právo na súdnu ochranu a že jej bolo odopreté primerané hmotné zabezpečenie. Tvrdila tiež, že bola diskriminovaná a že boli porušené jej práva na slobodu prejavu. Zároveň zdôraznila, že o jej prípade nemal rozhodovať súd v Brne, a poukázala na to, že ak jej bola invalidita uznaná na Slovensku, podľa práva EÚ by mala byť uznaná aj v Česku.
Senát ÚS, vedený Pavlom Šámalom, však jej argumenty odmietol. „Miestna príslušnosť súdu je daná zákonom,“ vysvetlil Šámal. Dodal, že ÚS nevidí žiadnu súvislosť medzi obavami sťažovateľky o svoj život a konaním vo veci na Krajskom súde v Brne. Zohľadnil aj skutočnosť, že sťažovateľku zastupoval advokát so sídlom v Brne.
Pokiaľ ide o argumentáciu európskym právom, ÚS uviedol, že hoci české orgány majú povinnosť prihliadať na zistenia slovenských úradov, pre české inštitúcie tieto zistenia nie sú právne záväzné. V súlade s českými právnymi predpismi bola miera poklesu pracovnej schopnosti posudkovou komisiou určená správne a nebolo zistené žiadne pochybenie.
