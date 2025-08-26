Slovákov možno čaká menej voľna a viac práce: Vláda vraj plánuje zrušiť ďalšie sviatky. Ohrozené sú hneď 4, tvrdí PS

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
Koalícia chce rušiť štátne sviatky, podľa opozície tým trestá ľudí namiesto seba.

Slováci by mohli prísť o voľné dni, ktoré doteraz patrili medzi štátne sviatky. Koalícia má v rámci konsolidačných opatrení zvažovať, že niektoré z nich zruší. Namiesto oddychu by tak ľudia museli ísť do práce, aby sa do štátnej kasy dostalo viac peňazí.

Na problém prostredníctvom sociálnej siete upozornil Štefan Kišš z opozičného Progresívneho Slovenska, ktorý tvrdí, že vláda prenáša celú ťarchu úspor na bežných ľudí. „Už keď vláda povedala, že konsolidáciu predstaví 20. augusta, bolo jasné, že je to neskoro. Podnikatelia sa nevedia pripraviť na budúci rok, ľudia nevedia, aká ďalšia rana ich čaká,“ napísal na sociálnej sieti.

„To málo, čo preniklo z prostredia koalície, je, že vláda sa chystá zrušiť ďalšie, možno až štyri štátne sviatky,“ upozornil na tlačovej besede hnutia Kišš.

Podľa Progresívneho Slovenska zatiaľ nie je známe, ktoré konkrétne sviatky by vláda chcela zrušiť. Ak sa vynechajú cirkevné dni pracovného pokoja, v hre ostáva napríklad Sviatok práce 1. mája, Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája, či výročie Slovenského národného povstania 29. augusta.

Viac práce pre ľudí, luxus pre politikov

Opozičný politik kritizuje, že vláda nehľadá úspory vo vlastných výdavkoch, ale najjednoduchšie riešenie, a to viac práce od občanov. „Ako poddaní, ktorých pošlú na panské, len aby bolo na výplaty ministrov,“ uviedol Kišš.

Podľa neho je absurdné, že práve tí, ktorí vyžadujú od ľudí viac práce, sami neprejavujú ochotu šetriť. Opoziční poslanci pripomínajú luxusné oslavy politikov či dlhé dovolenky ministrov, ktoré kontrastujú s tým, že bežní občania by mali strácať dni voľna.

Balík nepríjemných opatrení

Rušenie štátnych sviatkov nie je jediný krok, ktorý vláda pripravuje. V rámci konsolidácie sa hovorí aj o zvýšení DPH, zásahoch do druhého dôchodkového piliera, či o obmedzeniach pre zahraničných investorov. Opozícia varuje, že tieto kroky môžu brzdiť modernizáciu krajiny a v konečnom dôsledku ešte viac zaťažiť domácnosti.

Kišš dodáva, že vláda sa bráni tvrdením, že iné možnosti nemá. On to však označuje za klamstvo. Ako príklad uviedol návrh na zmrazenie poslaneckých platov. „Zrazu zahovárali, odvádzali pozornosť a za žiadnu cenu nechceli ukázať, že aspoň časť konsolidácie by sa mohla dotknúť aj ich luxusu,“ uviedol.

