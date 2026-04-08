Kultový hudobný podnik, ktorý si ľudia zamilovali, končí: Cestovali sem z celého Slovenska

Banská Bystrica prichádza o výrazný kultúrny priestor, ktorý si za krátky čas vybudoval silné meno doma aj v zahraničí. Jazzový klub Hogo Fogo oznámil, že musí opustiť svoje doterajšie pôsobisko v priestoroch Heritzovského pivovaru.
Informáciu zverejnil samotný klub na sociálnej sieti Facebook, kde vysvetlil, že dôvodom je rozhodnutie nového väčšinového majiteľa budovy.
Z chátrajúcej pivnice vznikol kultúrny fenomén
Prevádzkovatelia pripomínajú, že priestory, v ktorých klub pôsobil, boli kedysi v zlom stave. Pivnica bola vlhká, zanedbaná a dvor slúžil ako smetisko. Postupne sa im však podarilo vytvoriť živý kultúrny priestor s jedinečnou atmosférou.
Súčasťou premeny bola aj takzvaná Magická terasa, ktorá sa stala obľúbeným miestom návštevníkov aj umelcov zo Slovenska a zahraničia. Klub podľa vlastných slov organizoval stovky podujatí, prilákal tisíce návštevníkov a stal sa rešpektovaným bodom na kultúrnej mape mesta.
Rozhodlo vlastníctvo
V statuse taktiež zdôrazňujú, že za ukončením nepodpisuje neúspech projektu. Naopak, klub sa podľa ich slov stal rešpektovaným miestom, ktoré navštevovali umelci z rôznych krajín. „Klub musí skončiť. Ale nie preto, že by zlyhal, ale preto, že pre nového majiteľa budovy zjavne nepredstavujeme hodnotu, ktorú by stálo za to zachovať,“ uviedli.
Zástupcovia klubu upozorňujú, že ich odchod môže mať širšie dôsledky. Poukazujú na stav častí pivovaru, ktoré sa dlhodobo rozpadajú, aj na hodnotu unikátnej konštrukcie strechy, ktorú označujú za svetový unikát. „Namiesto toho prichádza koniec jednej etapy a vážna obava, že miesto opäť upadne do zabudnutia,“ uviedli.
Silné reakcie verejnosti
Pod príspevkom sa objavili desiatky reakcií. Ľudia vyjadrujú sklamanie, hnev aj podporu a mnohí hovoria o ďalšej rane pre kultúrny život v meste. „Nesmierna škoda. Priestor bol čarovný, hlavne terasa,“ zaznelo v jednej z reakcií. „Veľká strata. Konečne tu bolo niečo, čo naozaj fungovalo,“ napísal ďalší návštevník.
Ľudia pripomínajú aj množstvo práce, ktoré stálo za premenou priestoru. „Koľko práce ste urobili pri rekonštrukcii, vybudovali ste značku a pomohli mnohým umelcom,“ uviedla jedna z komentujúcich. V diskusii sa objavujú aj širšie obavy o stav kultúry. „Akoby prestalo všetko dobré fungovať,“ zaznelo v ďalšej reakcii. Nechýbajú ani odkazy podpory a povzbudenia. „Nevzdávajte sa, to, čo je hodnotné, nezanikne,“ píšu ľudia, ktorí klub dlhodobo navštevovali.
Posledné koncerty a nový začiatok
Klub oznámil, že do 22. mája sa uskutočnia posledné podujatia v pôvodných priestoroch. Návštevníkov vyzýva, aby ich prišli podporiť práve účasťou na týchto koncertoch. Od 1. júna plánuje spustiť nový koncept, ktorý označuje ako prvý kočovný jazzový klub na svete.
Koncerty chce presunúť do rôznych spriatelených priestorov v Banskej Bystrici. „Môžete nám vziať steny, ale nikdy nám nevezmete dušu,“ odkázal klub. Hoci jedna etapa končí, reakcie verejnosti naznačujú, že značka aj komunita Hogo Fogo majú potenciál pokračovať ďalej.
