Slovák sa pochválil nákupom za 124 eur: Cudzincov prekvapili drahé položky

Ilustračná foto: TASR/ Soeren Stache

Petra Sušaninová
Čo si myslia cudzinci o cenách na Slovensku?

Hovorí sa, že tráva je vždy zelenšia u susedov a platí to aj v prípade cien potravín. Neraz natrafíte na porovnanie, koľko stojí ten či onen produkt napríklad v Poľsku či v Rakúsku v porovnaní so Slovenskom. Slovák sa podelil o svoj nákup v známom reťazci. Takto naň reagovali cudzinci.

Ľudia fotia nákupy a šíria cenovky

Na Reddite nájdete komunitu, kde ľudia z rôznych kútov sveta fotia svoje najnovšie nákupy. Pridávajú aj ceny a ľudia následne hodnotia, či bol daný nákup cenovo výhodný, alebo skôr nie. Nájdete tu aj Slovákov a jeden z nich sa podelil o svoj väčší nákup zo známeho reťazca.

Vysvetľuje, že to, čo je viditeľné na stole, jemu a jeho partnerke vydrží týždeň a pol, možno dva týždne. Zaplatil za to menej ako 124 eur, no mal klubovú kartu. Bez nej by ho nákup vyšiel na 152 eur. Podarilo sa mu teda ušetriť príjemnú sumu.

Autor príspevku dodáva, že nakúpil všetko možné, zeleninu, nápoje, jogurty aj mäso. Tentoraz mu však stačilo len jedno balenie kuracieho mäsa, keďže ešte má zásoby v mrazničke. Na zozname nájdete napríklad 6 fliaš Coca-Coly za viac ako 14 eur, ale aj olej za 1,89 eura. Nechýba ryža za 1,49 eura či tofu za 1,19 eura.

Slovakia 123,75€ (152€ without clubcard)
by
u/Ok_Dog_3831 in
Grocerycost

Je šialené, aké je to drahé

Jeden z komentujúcich zhodnotil, že nákup vyzerá dobre, najmä vzhľadom na to, že na ňom nechýba zelenina a mäso. Ďalší s údivom konštatuje, že na Slovensku máme Tesco.

„Je šialené, ako môžu byť základné potreby také drahé,“ myslí si jeden z používateľov Redditu. „Neboj sa, o týždeň v takýto čas to bude ešte drahšie. Držte si klobúky,“ dodáva ďalší. „Coca-Cola je smiešne drahá. To už je naozaj lacnejší Tatranský čaj,“ hodnotí jeden z používateľov.

Nejeden Slovák si však radšej ako Tatranský čaj či Coca-Colu dopraje pivo. Ak chcete vedieť, ktoré sú tie najobľúbenejšie, prečítajte si náš článok tu.

