Slováci uviazli v dovolenkovej destinácii, už dva dni čakajú na odlet. Ani dnes nevedia, či sa dostanú domov

Slovenskí turisti uviazli v Grécku a už druhý deň márne čakajú na let späť do Bratislavy.Ich odlet bol naplánovaný na utorok, no spoločnosť Air Horizont ho najprv opakovane posúvala a nakoniec úplne zrušila.

O téme píšu TVnoviny.sk. „Čakali sme tri hodiny a potom nám oznámili, že let je zrušený,“ uviedol jeden z turistov.

Táto informácia prišla približne o 21:15. Krátko po jednej hodine ráno pre nich prišiel autobus, ktorý ich odviezol do hotela.

Majú málo informácií

Skupina dovolenkárov sa nachádza v Solúne a cestuje s cestovnou kanceláriou Seneca, ktorá patrí pod Koala Tours. Cestujúci ocenil prístup delegátok cestovky – komunikujú s cestujúcimi a zabezpečili im ubytovanie aj raňajky.

Podrobnejšie informácie o situácii im však podľa neho chýbajú. Tvrdí, že delegátky nemajú žiadne nové správy od leteckej spoločnosti.

Aj v stredu sú Slováci opäť na letisku a čakajú, kedy sa konečne dostanú domov. Odlet je naplánovaný na 15:50. „Neustále intenzívne spolupracujeme s leteckou spoločnosťou na čo možno najrýchlejšom vyriešení situácie,“ uviedol v tejto súvislosti riaditeľ Koala Tours Oliver Kluch.