Slováci si postavili dom na odľahlom mieste: Vyšiel na zhruba 40-tisíc eur, za energie dnes neplatia nič

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Statok Materinka objavíte v lokalite Španie pole na južnom Slovensku.

Pozemok Ľubky a Ondreja, ktorý spolu s lesom zaberá približne 6 hektárov, skrýva niekoľko originálnych stavieb: domček, zemľanku – v ktorej sme sa dokonca ubytovali –, maringotku či altánok.

V rozľahlej záhrade sú vysadené desiatky mladých stromov, voda sa zbiera do zásobníka, elektrinu zabezpečujú solárne panely a vedľa kurína stojí suchý záchod. Na pasienku sa pasú majestátne kone a za plotom sa rozprestiera lúka, na ktorej sa v noci zvyknú pásť celé stáda danielov.

Ako prezradili v rozhovore, lokalita je ideálna: dostatočne vzdialená, aby poskytovala pokoj, ticho a súkromie, no zároveň blízko mesta – najbližšie potraviny sú v Teplom Vrchu, vzdialenom osem kilometrov.

Keď na Španie pole dorazili, na tomto mieste bola len zelená lúka. A pretože mnohých Slovákov zaujíma, ako manželia dokázali z ničoho vybudovať miesto, ktoré je energeticky sebestačné a vzniklo za relatívne málo peňazí, ich postup dnes prezradíme aj vám.

Ako získali energetickú samostatnosť?

Ľubica a Ondrej začali postupne. Spočiatku dochádzali na pozemok z Piešťan a prespávali u rodičov v Teplom Vrchu. „Bez toho, aby sme tu mali kde hlavu skloniť, to ozaj nebolo jednoduché,“ prezradili.

Všetko sa uľahčilo, keď na pole pribudla maringotka. „Prvé dve zimy sme však ešte chodievali k rodičom kvôli sprchám a praniu.“

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Priznávajú, že samostatnosť má rôzne podoby: energeticky samostatní sú, potravinovo ešte nie.

Elektrinu pôvodne plánovali natiahnuť z dediny, no po vydaní posudku sa ukázalo, že by to stálo asi 100-tisíc eur. Rozhodli sa radšej pre fotovoltiku: solárne panely ich vyšli do 7-tisíc eur a v kombinácii s batériami im pokrývajú bežné potreby vrátane prania, chladničky či iných elektrospotrebičov.

Využívajú aj tuhé palivo. „Máme lesného hospodára, ten určí, aké drevo môžeme ťažiť,“ objasnili. Doma vykurujú pomocou piecky a sporáka s tepelným výmenníkom, na ktorých sa aj varí. „Za energie tak dnes neplatíme nič a naše mesačné výdavky sú oproti mestskému životu minimálne,“ uzatvárajú časť s energiami.

To, akú úroveň samostatnosti dosiahnete vy, je najmä otázka priorít. Príkladom je, že doma využívajú maslo, no kravu si nekúpili, pretože nechceli zviera, ktoré si vyžaduje dennodennú starostlivosť. „Okrem toho, jedna krava by pre našu rodinu produkovala príliš veľa mlieka. Nevedeli by sme ho spracovať,“ dodali.

Čo všetko zaváži pri budovaní tzv. off-grid domova?

