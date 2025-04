Slováci sa búria: Žiadajú zrušenie transakčnej dane, Danko sľubuje zmeny, ale nie za „najvyššiu cenu“

„Doba kešu“ je späť. Od 1. apríla začala platiť takzvaná transakčná daň, ktorá sa dotkla takmer všetkých firiem a dokonca aj živnostníkov. Odborníci sa obávajú, že sa nakoniec pretaví aj do vyšších cien za tovary či služby.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Predseda koaličnej SNS začal už pred niekoľkými dňami hovoriť o tom, že túto daň treba zrušiť alebo zmeniť tak, aby sa nedotkla najmenších podnikateľov. Andrej Danko dokonca naznačoval, že existuje akási predbežná dohoda s ministerstvom financií o týchto zmenách. Minister financií však takéto debaty poprel.

Množstvo podnikateľov sa tak rozhodlo uprednostňovať vo svojich prevádzkach hotovosť, aby ňou mohli vyplácať svoje faktúry od dodávateľov a dani sa tak vyhli, o ich skúsenostiach sme písali v samostatnom článku. Štát zaviedol túto daň ako jedno z konsolidačných opatrení.

„Transakčná daň doslova vybuchla. Zrušíme ju,“ napísal Danko ešte včera na svojom facebookovom profile. Podľa neho sú experimentálne dane nebezpečné a chce ich zrušiť pre živnostníkov a pre firmy s obratom do 100 000 eur. SNS pritom za zavedenie tejto dane hlasovala.

Strana Progresívne Slovensko navrhuje daň k 1. máju zrušiť, Danka verejne vyzvali, aby hlasoval spolu s nimi.

Denník N sa v rozhovore poslanca za SNS Romana Michelku pýtal, ako veľmi im na zrušení záleží a či im stojí za prípadné problémy v koalícii, ktorá sa len nedávno otriasla z niekoľko mesiacov trvajúcej krízy. „Nehovorím, že v tejto chvíli je všetko napevno dohodnuté, ale transakčná daň je veľmi negatívne vnímaná, treba s tým niečo robiť,“ povedal Michelko.

Zároveň však dodáva, že sa chcú v koalícii dohodnúť. „My sme povedali, že nám toto nestojí za povalenie vlády, a toto naozaj nebude na povalenie vlády. Najhoršia vec alebo najvyšší nátlakový model, ktorý môžeme urobiť je, že aj bez nejakých dohôd môžeme dať tento zákon do parlamentu. Buď bude, alebo nebude podporený, ale to, samozrejme, nechceme robiť. My sa chceme najprv dohodnúť,“ povedal.

Dodal tiež, že transakčná daň im nestojí za to, aby využili svojich poslancov na blokovanie parlamentu.

Doba kešu je späť

Po celom Slovensku sa v kaviarňach či v reštauráciách začali objavovať cedule „uprednostňujeme hotovosť“. Niektoré podniky dokonca ponúkajú zľavu na svoj tovar či služby, ak sa zákazník rozhodne využiť platbu v hotovosti.

Už niekoľko dní internetom kolujú fotografie, ktoré ukazujú, ako sa s novou situáciou vyrovnali firmy naprieč Slovenskom.

Niektoré firmy dokonca platbu kartou zákazníkovi „spočítajú“ priamo na mieste. Pokiaľ sa rozhodne za služby či tovar zaplatiť bezhotovostne, zaplatí o 0,8 % viac. Niektoré podniky zrušili možnosť platby kartou úplne.

Absurdné situácie tiež zažívajú majitelia e-shopov, ktorí zaplatia daň za platby, ktoré im generujú stratu. Napríklad, pokiaľ si zákazník objedná tovar, ktorý sa rozhodne vrátiť, e-shop mu musí vrátiť peniaze. A z tejto sumy musí prevádzkovateľ zaplatiť daň. Ministerstvo financií po kritike od podnikateľov začalo na facebooku vysvetľovať, ako transakčná daň funguje a tvrdí, že sa malých podnikateľov či živnostníkov dotkne len minimálne. Pod svojimi príspevkami majú vypnutú možnosť komentovať.