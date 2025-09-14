Slováci musia konsolidovať, no premiérovi opäť stúpne plat, tvrdí opozícia. Toľkoto bude zarábať

Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) v budúcom roku napriek konsolidácii stúpne plat. Uviedla to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Simona Petrík (Progresívne Slovensko).
Momentálne má podľa nej premiér plat vo výške 10 570 eur. Od januára 2026 mu síce klesne o 70 eur pre konsolidáciu, od apríla 2026 však na základe valorizácie bude Fico zarábať 10 830 eur.
Richter ho obhajuje
Podľa šéfa poslaneckého klubu strany Smer SD Jána Richtera ide v prípade opozičnej poslankyne o „výpočet zo sklenenej gule“. „Pretože budúci rok sa budú platy podľa teraz platného zákona zvyšovať podľa rastu priemernej mzdy. My sme v treťom kvartáli, pred nami je ešte celý štvrtý kvartál,“ uviedol Richter.
