Slováci môžu ostatným len závidieť: Oproti zvyšku EÚ sú platy u nás smiešne, patríme k tým úplne najhorším

V roku 2024 bol priemerný ročný upravený plat zamestnancov na plný úväzok v Európskej únii 39 800 eur, čo odráža nárast o 5,2 percenta z 37 800 v roku 2023. Priemerný mesačný plat je tak 3 316 eur.
Vyplýva to z novembrových údajov zverejnených štatistickým úradom EÚ Eurostatom. Spomedzi krajín EÚ bol najvyšší priemerný ročný upravený plat na plný úväzok zaznamenaný v Luxembursku (83 000 eur), za ktorým nasledovalo Dánsko (71 600 eur) a Írsko (61 100 eur).
Slovensko je na spodku
Naopak, najnižšie priemerné platy boli zaznamenané v Bulharsku (15 400 eur), Grécku (18 000 eur) a Maďarsku (18 500 eur). Len tesne pred Maďarskom sa v tomto rebríčku s 20 287 eurami umiestnilo Slovensko.
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku