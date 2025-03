Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej povinnosti, inak im hrozia pokuty až do výšky 32-tisíc eur

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2024 je potrebné podať do 31. marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Toto DP je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za vlaňajšok presiahli 2823,24 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Upozornil na to vo štvrtok hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Súkup.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou,“ uviedol Súkup.

Existujú aj výnimky

Daňovník nemusí podať DP, ak dosiahol príjmy oslobodené od dane, teda napríklad poberal materský a rodičovský príspevok. Taktiež ak dosiahol príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, pričom ide napríklad o úver alebo pôžičku. DP nemusí podať ani daňovník, ktorý dosiahol príjmy, pri ktorých bola daň vyberaná zrážkou.

Ak daňovníci tento termín nestíhajú, môžu FS oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, alebo o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty však musí byť podané najneskôr do 31. marca tohto roka.

„Oznámenie môže fyzická osoba v papierovej podobe podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznámenie podávajú FS elektronicky prostredníctvom portálu FS. Týka sa to fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri,“ ozrejmil Súkup. FS upozornila, že oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnené na portáli FS.

Štát vám môže za nesplnenie si daňových povinností uložiť mastnú pokutu, ktorá sa v extrémnych prípadoch môže vyšplhať až do výšky 32-tisíc eur, píše Finančná správa SR na svojom webe. Okrem týchto sankcií môže štát udeliť daňovníkom aj úroky z omeškania.