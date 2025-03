Koalícia dostala deadline: Do tohto dátumu musí všetko vyriešiť, inak bude mať vážny problém

Slovenské politické dianie aktuálne pripomína telenovelu a už niekoľko mesiacov žijeme v politickej neistote. Premiér Fico sa snaží pozliepať vládnu väčšinu v parlamente a robí rôzne ústupky. Huliakovcom napríklad za podporu daroval ministerstvo športu, hoci kompetentnosť Rudolfa Huliaka na vedenie rezortu je minimálne otázna. Problém však stále predstavujú rebelujúci poslanci okolo Samuela Migaľa, ktorí najnovšie dali vláde deadline.

„Najbližšia schôdza je 25. marca, a to je deadline, dokedy chceme mať všetci jasno,“ povedal v rozhovore pre Denník N Ján Ferenčák z Hlasu. Ten je síce ešte, na rozdiel od Migala a Šalitroša, stále členom Hlasu, no so svojimi dvoma kolegami stále spôsobuje vrásky na čele koalície.

Blokovanie parlamentu

„Rokovania prebiehajú, hľadáme riešenia celej situácie a dúfam, že ich čoskoro nájdeme,“ dodal poslanec. Ak sa však do spomínanú dátumu nič nevyrieši, hrozí podľa neho napríklad blokovanie parlamentu. Vláda síce aktuálne hlása, že má 76 poslancov, no v skutočnosti ich má len 75.

Po vymenovaní Rudolfa Huliaka za ministra totiž nastala vo vláde zaujímavá situácia. Na ňu upozornil predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v statuse na sociálnej sieti. „Genialita vlády: Vymenovali Huliaka za ministra a teraz majú len 75 hlasov. A tak nemôžu ani len otvoriť schôdzu, aby zložil sľub náhradník za pána Huliaka a získali opäť 76. Koalícia len predpokladá, že má väčšinu. Technicky má iba 75 poslancov.“

Aby mohol Huliakov náhradník, Miroslav Radačovský, zložiť poslanecký sľub a obnoviť počet koaličných poslancov na 76, je potrebné otvoriť schôdzu parlamentu. To ale za súčasných podmienok vôbec nie je samozrejmosť.