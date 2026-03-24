Slováci by mali opustiť ďalšiu krajinu: Hrozia útoky aj rozšírenie vojny, Blanárov rezort varuje občanov

Foto: SITA/MZV SR

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Slovensko varuje pred cestou do Pakistanu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča necestovať do Pakistanu vzhľadom na zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne. Upozorňuje pritom na riziko rozšírenia konfliktu Iránu s Izraelom a so Spojenými štátmi americkými aj na územie Pakistanu.

Informuje o tom na webe. „MZVEZ odporúča občanom Slovenskej republiky opustiť krajinu vzhľadom na pretrvávajúcu vojenskú eskaláciu medzi Pakistanom a Afganistanom a krehkú bezpečnostnú situáciu medzi Pakistanom a Indiou, ale predovšetkým aktuálne eskalovaný vojnový konflikt Iránu so Spojenými štátmi a s Izraelom,“ uviedol rezort.

Riziko uzatvárania priestoru a rozšírenia bojov

Pripomenul, že v súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom Iránu s Izraelom a so Spojenými štátmi došlo k uzatvoreniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov z/do viacerých krajín v regióne. „Aktuálne hrozí vysoké riziko rozšírenia konfliktu o ďalšie fronty, nevylučuje sa ani územie Pakistanu. Pakistan, ktorý zatiaľ morálne a diplomaticky v prebiehajúcom konflikte podporuje Irán, zdieľa s Iránom vyše 900-kilometrovú hranicu,“ poznamenalo ministerstvo.

Ilustračná foto: SITA/AP

Ministerstvo neodporúča Slovákom cestovať do Pakistanu aj z dôvodu pokračujúceho politického a ekonomického napätia v krajine a vysokého rizika teroristických útokov. „V celom Pakistane existuje vysoká hrozba terorizmu a sektárskeho násilia. Pretrváva zvýšené riziko teroristických útokov vrátane únosov cudzincov vo veľkých mestách, predovšetkým v Karáči (vysoká kriminalita), na územiach a provinciách FATA, Balúčistan a Chajbar Paštúnchwá vrátane Péšávaru,“ upozornilo.

Ozrejmilo, že v Balúčistane dochádza k častým útokom zo strany separatistov. Útoky hrozia podľa rezortu diplomacie aj v miestach navštevovaných cudzincami, vo verejnej doprave a väčších dopravných uzloch vrátane letísk a železničnej dopravy. Rovnako provincie Sindh, Pandžáb a Balúčistan čelia v letných mesiacoch pravidelným monzúnom a záplavám, ktoré môžu prakticky zničiť infraštruktúru vrátane zdravotníckych zariadení.

Obmedzená pomoc a odporúčania pre občanov

Rezort zdôraznil, že možnosti poskytnutia pomoci zo strany ministerstva sú vzhľadom na to, že SR nemá v krajine zastupiteľský úrad, obmedzené. Občanom, ktorí napriek odporúčaniu cestovali do Pakistanu, preto dôrazne odporúča čo najrýchlejšie sa stiahnuť do bezpečia, vyhýbať sa masovým zhromaždeniam, riadiť sa usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek a pozorne sledovať oznamy leteckých spoločností.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. „Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie alebo mobilnú aplikáciu Svetobežka,“ dodal rezort.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac