Poľsko sa nečakane „rozšírilo“, na nikoho ale neútočilo: Náš sused získal nový kus zeme. Je to však inak, ako si myslíte

Foto: Facebook - Photography And Ar

Roland Brožkovič
Príroda v Poľsku vytvorila niečo neuveriteľné.

Príroda na severe Poľska sa vyznamenala a pre ľudí pripravila veľké prekvapenie, ktoré sa stalo okamžitým virálnym hitom medzi turistami a niektorí tomu nechcú veriť. Na severnom konci Helského polostrova vznikol počas zimných mesiacov nový piesočnatý výbežok.

Zimné mesiace a špecifické hydrometeorologické podmienky sformovali nový kus pevniny, ktorý domáci aj turisti ihneď začali nazývať „novým kúskom Poľska“, informuje portál Onet. Tento úkaz vznikol prirodzeným ukladaním piesku a sedimentov, ktoré morské prúdy a vietor nahromadili rýchlejšie, než ich Baltické more stihlo odplaviť. Výsledkom je predĺženie pevniny. Počas uplynulého víkendu prilákalo davy zvedavcov.

Neistá životnosť

Návštevníci neskrývali nadšenie z novej scenérie, ktorú zachytili aj pôsobivé zábery z dronov. Odborníci však upozorňujú, že životnosť tejto atrakcie je neistá. Keďže ide o piesočnatý útvar, jeho ďalšia existencia závisí od vrtochov počasia. Ovplyvniť to môže viacero faktorov, napríklad sila budúcich búrok, výška hladiny vody a intenzita vĺn. Výbežok teraz môže ďalej rásť, alebo ho more rovnako prirodzene pohltí, ako ho vytvorilo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur

