Poľsko sa nečakane „rozšírilo“, na nikoho ale neútočilo: Náš sused získal nový kus zeme. Je to však inak, ako si myslíte

Príroda na severe Poľska sa vyznamenala a pre ľudí pripravila veľké prekvapenie, ktoré sa stalo okamžitým virálnym hitom medzi turistami a niektorí tomu nechcú veriť. Na severnom konci Helského polostrova vznikol počas zimných mesiacov nový piesočnatý výbežok.
Zimné mesiace a špecifické hydrometeorologické podmienky sformovali nový kus pevniny, ktorý domáci aj turisti ihneď začali nazývať „novým kúskom Poľska“, informuje portál Onet. Tento úkaz vznikol prirodzeným ukladaním piesku a sedimentov, ktoré morské prúdy a vietor nahromadili rýchlejšie, než ich Baltické more stihlo odplaviť. Výsledkom je predĺženie pevniny. Počas uplynulého víkendu prilákalo davy zvedavcov.
Neistá životnosť
Návštevníci neskrývali nadšenie z novej scenérie, ktorú zachytili aj pôsobivé zábery z dronov. Odborníci však upozorňujú, že životnosť tejto atrakcie je neistá. Keďže ide o piesočnatý útvar, jeho ďalšia existencia závisí od vrtochov počasia. Ovplyvniť to môže viacero faktorov, napríklad sila budúcich búrok, výška hladiny vody a intenzita vĺn. Výbežok teraz môže ďalej rásť, alebo ho more rovnako prirodzene pohltí, ako ho vytvorilo.
Nahlásiť chybu v článku